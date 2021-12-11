الأرصاد: أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من الاثنين

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ ارتفاع الحرارة يستمر اليوم وغدا، وبداية من يوم الاثنين المقبل تشهد البلاد انخفاضا جديدا في درجات الحرارة من درجتين لـ 5 درجات على كافة أنحاء الجمهورية، ويستمر حتى نهاية الأسبوع، يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميان منة فاروق وهمام مجاهد، اليوم السبت، أن انخفاض الحرارة يشمل محافظات الصعيد، إذ تشهد محافظات شمال الصعيد انخفاضا ملحوظا في الحرارة خلال ساعات الليل تحديدا، حيث تصل الصغرى لـ9 درجات، بينما العظمى ستصل ما بين 22 و 23 درجة، بينما تصل بجنوب الصعيد ما بين 25 و27 درجة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث ارتفعت درجات الحرارة مقارنة أمس بدرجتين، فالطقس اليوم خلال ساعات النهار ومع سطوع أشعة الشمس مائل للحرارة على جنوب البلاد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أن الطقس خلال ساعات الليل، يشهد انخفاضا في درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر، والطقس يكون باردا على كافة أنحاء الجمهورية.

أمطار وشبورة مائية

وأشارت إلى أنه نتيجة لاستقرار الأحوال الجوية، تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأفادت «غانم» بأن هناك فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم على مدينتي حلايب وشلاتين، وتسقط على فترات متقطعة، ولا تؤثر على الأنشطة اليومية.