الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع.. تمتد للقاهرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة على مختلف الأنحاء، حتى الخميس المقبل، في البيان الصادر عنها، حيث يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة خلال يومي السبت والأحد، ليسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وجنوب سيناء، مائل للحرارة نهاراً على جنوب الصعيد، أثناء النهار، فيما يكون الطقس ليلاً بارد على الأنحاء كافة.

خريطة سقوط الأمطار حتى الخميس المقبل

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال يومي السبت والأحد، على مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل لـ30% تقريباً.

كما يتوقع خبراء الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا على فترات متقطعة، بنسب سقوط تصل لـ40 % تقريباً.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الخميس الموافق 16 ديسمبر على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة بنسب سقوط تصل لـ60% تقريباً.

ونوهت الأرصاد إلى وجود نشاط لحركة الرياح على مناطق السواحل الغربية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح الخميس المقبل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد حتى الخميس

وحددت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على البلاد حتى الخميس، والتي جاءت على النحو التالي:

انخفاض في درجات الحرارة

كما أوضحت الأرصاد إلى أن الطقس يعاود النخفاض في درجات الحرارة اعتباراً من الاثنين الموافق 13 ديسمبر، على مختلف الأنحاء، بقيم تتراوح ما بين 2: 5 درجات مئوية.