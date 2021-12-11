أسرة شافكي المنيري تمنع التصوير في عزاء والدتها

حرص عدد من الإعلاميين على تقديم واجب العزاء في والدة الإعلامية شافكي المنيري، والمقام بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، ومن بينهم جاسمن طه زكي، سهير جودة، الفنانة ميريت عمر الحريري، المخرج أحمد صقر.

شافكي المنيري طلبت من المصورين والصحفيين عدم التصوير بالعزاء واحترام رغبتها.

جاسمن طه زكي وسهير جودة أبرز الحاضرين

وكانت شافكي المنيري قطعت رحلتها في لندن لتشييع جثمان والدتها الخميس الماضي بمسجد مصطفى محمود.

وكتبت شافكي عبر صفحتها على فيسبوك: «وصلت القاهرة الحمد لله والعزاء يوم السبت 11 ديسمبر بالحامدية الشاذلية، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

كانت «المنيري»، قد أعربت عن حزنها برحيل والدتها، عبر حسابها على «فيس بوك»، موضحة: «قلبي موجوع، حزينة جدا ومكسورة.. توفيت ماما منذ قليل، للأسف أنا في لندن لأن أخي الغالي كمان كان مريض بنحاول نحجز أي طيران إلى القاهرة، دعواتكم معانا، نفسي أكون معها بأي طريقة، يا رب».

شافكي المنيري عن رحيل والدتها: قلبي موجوع

يذكر أن الإعلامية شافكي المنيري بدأت العمل في التليفزيون المصري بعد تخرجها في كلية الألسن، واستمرت فيه لمدة عامين، وبدأت العمل مع شبكة «MBC» في لندن منذ افتتاحها عام 1991، واستمرت فيها لمدة 5 سنوات قبل أن تعود إلى التليفزيون المصري مرة أخرى، وقدمت على مدار تلك الفترة مجموعة كبيرة من البرامج منها «دنيا الموضة» وكان أول برنامج عربي متكامل عن الأزياء والموضة العالمية، بالإضافة إلى برنامج «اخترنا لكم» وهو برنامج فني ومنوعات استضافت فيه عددا من النجوم.

وتزوجت من الفنان الكبير الراحل ممدوح عبد العليم، واستمرت الزيجة لسنوات طويلة حتى رحل عن دنيانا عام 2016؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة، وعن تلك الزيجة أصدرت كتابا بعنوان «في بيت المحترم».