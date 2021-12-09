شافكي المنيري تؤدي صلاة الجنازة على جثمان والدتها.. في آخر لحظة

وصلت الإعلامية شافكي المنيري إلى مسجد مصطفى محمود لأداء صلاة الجنازة على جثمان والدتها فاطمة المنيري، بعد صلاة الظهر اليوم، بحضور أفراد عائلتها وعدد من أصدقائها، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة، ويقام العزاء يوم السبت المقبل في مسجد الحاميدية الشاذلية، وفقا لما أعلنته المنيري عبر حسابها على «فيس بوك».

شافكي المنيري تنعي والدتها: «حزينة وقلبي موجوع»

وعبرت الإعلامية شافكي المنيري عن حزنها برحيل والدتها، أمس، وعدم تواجدها برفقتها حيث كانت تتواجد في العاصمة الإنجليزية لندن برفقة شقيقها الذي يعاني من أزمة صحية خلال الأيام الماضية، عبر حسابها على «فيس بوك»، موضحة: «قلبي موجوع حزينة جدا ومكسورة.. توفيت ماما منذ قليل للأسف أنا في لندن لأن أخي الغالي كمان كان مريض بنحاول نحجز أي طيران إلى القاهرة، دعواتكم معانا، نفسي أكون معها بأي طريقة، يا رب».

شافكي المنيري تصل إلى القاهرة فجر اليوم لأداء صلاة الجنازة على جثمان والدتها

ونجحت مقدمة برامج على القناة الأولى والفضائية المصرية في العثور على حجز طيران لتصل إلى القاهرة فجر اليوم من أجل حضور مراسم تششيع مراسم جنازة والدتها فاطمة محمد فوزي المنيري، وفقا لما كشفه أحد المقربين منها.

يذكر أن الإعلامية شافكي المنيري بدأت العمل في التلفزيون المصري بعد تخرجها من كلية الألسن، واستمرت فيه لمدة عامين، وبدأت العمل مع شبكة «MBC» في لندن منذ افتتاحها في عام 1991، واستمرت فيها لمدة 5 سنوات قبل أن تعود إلى التليفزيون المصري مرة أخرى، وقدمت على مدار تلك الفترة مجموعة كبيرة من البرامج منها «دنيا الموضة» وكان أول برنامج عربي متكامل عن الأزياء والموضة العالمية، بالإضافة إلى برنامج «اخترنا لكم» وهو برنامج فني ومنوعات استضافت فيه عددا من النجوم.