سبب عدم حضور شافكي المنيري مراسم جنازة والدتها.. ترافق أخيها في رحلة علاجه

بعبارات حزينة، أعلنت الإعلامية شافكي المنيري، زوجة الفنان ممدوح عبدالعليم وفاة والدتها، دون تواجدها معها، خاصة أنَّها كانت تتواجد مع شقيقها الذي يعاني من أزمة صحية خلال الأيام الماضية.

كلمات الاعلامية شافكي المنيري لوالدتها

«للأسف أنا في لندن لأن أخي الغالي كمان كان مريضًا» لهذا السبب أعلنت الاعلامية شافكي المنيري عدم حضورها مراسم جنازة والدتها، وكتبت قائلة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «بنحاول نحجز أي طيران إلى القاهرة، دعواتكم معانا، نفسي أكون معها بأي طريقة، يا رب».​

شافكي المنيري تعود إلى مصر الأحد المقبل

وكشف مصدر مقرب من الإعلامية شافكي المنيري لـ«الوطن»، أنَّها سوف تعود إلى مصر يوم الأحد المقبل، وتحاول بكل الطرق أن تصل قبل هذا الموعد، ومن المقرر أن تقدم الإعلامية دينا عبدالكريم حلقة غداً خلال برنامج «التاسعة» على القناة الأولى بدلاً منها.

ونعت شافكي والدتها قائلة: «قلبي موجوع حزينة جدًا مكسورة، توفيت ماما منذ قليل».

تعليقات الجمهور لـ شافكي

وتوالى النعي على الإعلامية شافكي المنيري، حيث كتب لها أحد أصدقائها، «يا حبيبتي يا رب يرجعك بالسلامة ويلهمك الصبر والسلوان، إن شاء الله هتلحقي»، فيما كتب آخر «لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم ارحمها واغفر لها وتقبلها في فسيح جناتك، خالص العزاء، ربنا يصبر قلبك»، وعلق ثالث: «البقية في حياتك يا شافكي، ربنا يعزيكِ ويصبرك ويجعلها آخر الأحزان».

معلومات عن الإعلامية شافكي المنيري

- بدأت العمل في التلفزيون المصري بعد تخرجها من كلية الألسن، واستمرت فيه لمدة عامين.

- في عام 1991 انتقلت إلى لندن للعمل مع قناة mbc وذلك مع افتتاحها واستمرت فيها لمدة 5 سنوات.

- قدمت خلالها برامج منوعة كان أشهرها برنامج «دنيا الموضة» وكان أول برنامج عربي متكامل عن الأزياء والموضة العالمية.

- قدمت برنامج «اخترنا لكم» وهو برنامج فني ومنوعات استضافت فيه عدد من النجوم وتولت بتغطية عدد من المهرجانات المختلفة والمتنوعة.

- عادت بعد ذلك إلى مصر وإلى التلفزيون المصري الذي قدمت فيه عددًا من البرامج.