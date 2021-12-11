هل سرقة «الواي فاي» حرام؟.. الإفتاء تجيب

يستخدم الكثيرون، طرقا غير شرعية لاختراق شبكات الواي فاي الخاصة بغيرهم، وهو ما يطرح تساؤلا بشأن حكم الدخول على شبكات الواي فاي دون علم أصحابها، وهو ما أجابت عنه دار الإفتاء في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، اليوم، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة، تحت عنوان «اعرف الصح»، وطالبت رواد التواصل الاجتماعي المشاركة في الحملة من خلال طرح أسئلتهم.

حكم سرقة الواي فاي

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في منشورها، أن اختراق شبكات «الواي فاي» محرَّم شرعًا، لأنه اعتداء على ممتلكات الناس وأموالهم بغير وجه حق، واختراق شبكات الواي فاي، يعني أن الشخص يكتشف من خلال بعض البرامج، الرقم السريّ الذي من شأنه منع الآخرين من الانتفاع بهذه الشبكة ذات القدر المعلوم من الميجات.

وأضافت دار الإفتاء المصرية في منشورها، أن صاحب الواي فاي دفع ثمن هذه الجيجات لينتفع بها، ووضع له هذا الرقم السريّ ليمنع الآخرين من الانتفاع به إلا بإذنه، ولا شك أن هذه الشبكات التي يُدفع لها اشتراك شهريّ تعتبر أموالًا؛ فاختراق كل هذه الموانع والحواجز المعنوية التي وضعها صاحب الشبكة يُعتبر اعتداءً على ممتلكات الناس وأموالهم بغير وجه حق.

وأشارت دار الإفتاء المصرية في منشورها، إلى أن اختراق شبكات الواي فاي، أمرٌ محرم شرعًا، ومثل ذلك في الحرمة، الإعانة على ذلك؛ لقول النبي صلَّ الله عليه وسلم: «أَلا وإن المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه ولا شيء من ماله إلا بطيب نفسه» رواه الدارقطني والحاكم.

صلاة الاستخارة في الأوقات المكروها

وأوضحت دار الإفتاء، في منشورها السابق ضمن حملة «اعرف الصح»، أن صلاة الاستخارة في الأوقات التي يكره فيها الصلاة مكروهة، وهذه الأوقات هي: من بعد صلاة الصبح إلى ما بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة تقريبًا، ومن قبل أذان الظهر بخمس دقائق تقريبًا إلى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى تمام غروب الشمس «أذان المغرب»، وإن أقيمت في أحد هذه الأوقات صحت مع الكراهة.