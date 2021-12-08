دعاء المطر.. الإفتاء توضح وصايا الرسول للمسلمين عند نزوله

تمر مصر بتقلبات مناخية، من أمطار ورياح وعواصف، التي هي من طبيعة أجواء فصل الشتاء في مصر، لذلك يبحث الجميع عن دعاء المطر، ويوضح «الوطن» في هذه السطور ماذا كان يقول النبي عند نزول المطر، وذلك حتى يغتنم الناس هذه الأجواء وقت نزول المطر في اكتساب الحسنات ومغفرة الذنوب، وبينت دار الإفتاء أنَّ أوقات المطر ينتظرها الناس لسقي الأرض لإنبات الزرع وخروج الثمرات، وهي علامة على الخير.

دعاء المطر

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أنَّ رَسولَ اللَّهِ (صَل اللهُ عليه وسلَّمَ) كانَ يقول عندما يرى المطر بعض الأدعية ليعلم أمته، حيث كان يقول في دعاء المطر: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، أي: مَطَرًا نافعًا للعبادِ والبلادِ، وليس مَطَرَ عَذابٍ أو هَدْمٍ أو غَرَقٍ، كما أهلَكَ اللهُ قَومَ نوحٍ بالسُّيولِ الجارفةِ، والصَّيِّبُ: يُطلَقُ على المطَرِ والسَّحابِ، والمرادُ به هنا المطَرُ الشَّديدُ».

وأضافت دار الإفتاء، في منشورها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنَّ من الأدعية التي كان يقولها النبي عند نزول المطر وأوصى المسلمين بها: «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به».

دعاء المطر من وصايا ارسول

وقالت دار الإفتاء إنَّ الرسول أوصى المسلمين أن يرددوا دعاء المطر لاغتنام هذا التوقيت، ومن الصيغ النبوية التي وردت عن الرسول: «اللهم على رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريعًا طبقًا غدقًا غير رائث نافعا غير ضار، اللهم أغفر لنا وارحمنا وارض عنا وسامحنا، وتقبل منا وأعفو عنا وأكتب لكل البشر أن يكونوا من أهل الجنة وأغفر عنا أرضى عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة يا رب»

صيغة أخرى من دعاء المطر

وتابعت دار الإفتاء، أنَّ من الأدعية التي أوصى بها النبي المسلمين وقت نزول المطر، هو: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا»، وتعتبر من الصيغ المتنوعة التي وردت عن الرسول الكريم في دعاء المطر.