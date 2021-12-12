بعد إعلانها اعتزال الغناء.. من هي التونسية غالية بن علي؟

أعلنت مساء أمس، الفنانة التونسية غالية بن علي، اعتزالها تقديم الأغنيات التى اشتهرت بها، والاكتفاء بتقديم حكايات الشعر خلال الفترة المقبلة، بعد أن قدمت أطول حفل فى مسيرتها منذ أيام فى مسرح الزمالك.

ترصد «الوطن» معلومات عن غالية بن علي

- غالية بن علي مطربة تونسية ولدت فى بلجيكا.

- اتسم أداؤها بتقديم الأعمال الخاصة بالتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط والثقافات الموسيقية المتنوعة.

- لقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية

- أتمت دراستها الجامعية في بروكسل بلجيكا

- درست التشكيل وفن الجرافيك

لقبت غالية بن علي بلقب سفيرة الأغنية الطربية

- تعمقت فى دراسة الموسيقى المصرية والسورية والعراقية.

- لها صولات وجولات مع العازف مفضل أدهوم وعازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولى.

- قدمت عددا من التجارب السينمائية.

- شاركت بالغناء في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

- حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية في العالم.

- خاضت الفنانة التونسية غالية بن علي، تجربة التمثيل من خلال مشاركتها فى مسلسل «فرح ليلي»، والذي شاركت فيه بجانب ليلي علوى وفراس سعيد وأحمد كمال وعبدالرحمن أبو زهرة ونادية خيرى وشادى خلف، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة خالد الحجر وسيناريو وحوار عمرو الدالى، وإخراج خالد الحجر.

- آخر البوماتها الذى مازالت تطرح أغنياته يحمل اسم (فيلم مصري)

- تهتم بمدارس التلاوة في القرآن الكريم: وقالت عنه «بالنسبالي الشيخ عبدالباسط عبدالصمد هو أكبر مدرسة كنت بسمعها، وأنا صغيرة وكنت بحسه صوت رباني، والشيخ الطبلاوى عنده رنة عظيمة».

- قدمت أطول حفل غنائي فى مسيرتها على مسرح الزمالك واستمر لثلاثة ساعات.