«الثقافة»: فتح متحف نجيب محفوظ مجانا أمام الجمهور

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قرارًا باستقبال زوار متحف نجيب محفوظ مجاناً، ابتداء من غد السبت، بمناسبة الذكرى الـ 110 على أديب مصر الكبير نجيب محفوظ.

المتحف يستقبل الجمهور يوم الإجازة

وأضاف الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، في تصريحات لـ«الوطن»: «كما يفتح المتحف أبوابه للجمهور في يوم الإجازة الثلاثاء المقبل احتفاء بذكرى ميلاد أديب بنوبل».

وتابع: وفي هذا الصدد ينظم الصندوق العديد من الفعاليات، تنطلق أولى الفعاليات في الواحدة ظهر الأحد المقبل، وتتضمن معرضا وثائقيا يقام للمرة الأولى، بعنوان «بخط اليد وعلم الوصول.. إهداءات كبار المثقفين لنجيب محفوظ وذلك في المتحف، ويضم إهداءات بخط يد نخبة من رجال الثقافة والسياسة، وتعرض مجتمعة للمرة الأولى.

وأقيم متحف نجيب محفوظ بالمبنى التاريخى «تكية أبو الدهب» وبدأ العمل في تأسيسه منذ عام 2016 ويتكون من طابقين، ويتضمن قاعة للندوات ومكتبة عامة ومكتبة سمعية - بصرية وأخرى نقدية تحوي دراسات وأبحاثا مهمة عن إبداعات نجيب محفوظ، فضلا عن قاعات للأوسمة والميداليات والشهادات التى منحت له ومتعلقاته وأوراقه الشخصية ومؤلفاته وصوره.

نجيب محفوظ روائي وقاص وكاتب، يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب، مولود في 11 ديسمبر 1911 بالقاهرة، وحصل على ليسانس الآداب قسم الفلسفة، بدأ الكتابة بكتابة المقالات الفلسفية في مجلات وصحف مختلفة في الثلاثينيات، ثم اتجه بعد ذلك للكتابة الأدبية، صُدرت روايته الأولى عبث الأقدار عام 1938 وواصل الكتابة واستمر حتى 2004، حصل على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.

تدور معظم أحداث رواياته في الحارة المصرية، التي تعادل العالم، من أشهر أعماله: الحرافيش والثلاثية، والطريق والكرنك، الطريق وأولاد حارتنا، والسراب، وغيرها، ويُعد محفوظ من أكثر الأدباء العرب، الذي نُقلت أعماله إلى السينما والتليفزيون، ومنها أفلام: «بداية ونهاية»، «اللص والكلاب»، و«حديث الصباح والمساء»، ورحل نجيب محفوظ في 30 أغسطس 2006.