موعد سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة.. خفيفة ومتوسطة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم، عن موعد سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة على البلاد، إذ يتوقع الخبراء انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، بقيمة تتراوح بين 2 إلى 5 درجات مئوية.

فيما يقول خبراء الأرصاد، إنّ البلاد من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء غدًا، إذ يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

موعد سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة

وكشف خبراء الأرصاد عن خريطة سقوط الأمطار بدءً من يوم الإثنين على النحو التالي:

الإثنين 13 ديسمبر

أمطار خفيفة «بنسبة حدوث من 20 إلى 30% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، كما يتوقع الخبراء أن تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد».

الثلاثاء 14 ديسمبر

تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة «بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 15 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الخميس 16 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الجمعة 17 ديسمبر

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40% تقريبًا» على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.