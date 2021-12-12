أسعار الدواجن اليوم الأحد 12-12-2021 في مصر

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا في السوق المحلي منذ قرابة الأسبوع عند سعر متدنِ، وذلك بعد تراجعًا ملحوظًا في الأسعار مطلع الأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاع أسعار العلف، مع توقعات بارتفاع الأسعار مع بداية أعياد الميلاد، وذلك وفقًا للدكتور عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأحد 12 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في حديثه لـ«الوطن»، إنّ سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة تراوح بين 21 و22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 35 و37 جنيهًا، مشيرًا إلى أنّ السعر العادل للدواجن في المزرعة 26 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا، وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت اليوم

واستقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأحد، عند سعر 7 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وبالنسبة لأسعار السمّان، أشار «السيد» إلى أنّه دائمًا ما يختلف سعره بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

واستقر سعر البط المسكوفي اليوم ليتراوح سعره مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، أما البط البيكيني الأبيض فقد تراوح سعره بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وبالنسبة لسعر بيع الرومي اليوم، وصل في المزرعة إلى سعر تراوح ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 52 و55 جنيهًا مذبوحًا مكيسًا معبئًا، ومن المتوقع أن يرتفع سعره مع حلول أعياد الميلاد والكريسماس.

أسعار الحمام اليوم

أما الجوز من الحمام، وصل إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.