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محمود مسلم

وفاة والد الإعلامية شيما صابر.. ونجوم الفن والرياضة ينعون الفقيد

كتب:

أبانوب رجائي
11:48 م | السبت 11 ديسمبر 2021
شيما صابر

شيما صابر

أعلنت الإعلامية شيما صابر وفاة والدها، وكتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك، «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا، وأخلف لنا خيرا منها، بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي والعزاء غدا الأحد بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة الخمائل قاعه المجيب.. رجاء ادعوا له بالرحمة ولنا بالصبر».

شريف رمزي ناعيا: شدي حيلك

ونعى عدد كبير من الفنانين، الفقيد، من بينهم شريف رمزي وكتب: «البقاء لله يا شيماء شدي حيلك وربنا يصبرك»، ونعاها أيضا كل من هدى المفتي وتامر بدوي وأمينة وخالد عليش وأحمد جمال واللاعب أحمد حسن مكي ونيرة الأحمر وغيرهم من الفنانين والرياضيين.

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