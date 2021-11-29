خالد عليش يكشف تفاصيل عودته وزوجته من جنوب أفريقيا: التحليل سلبي

عبر الإعلامي خالد عليش، عن غضبه من التناول الإعلامي للأزمة التي واجهته خلال تواجده في جنوب أفريقيا لقضاء شهر العسل مع زوجته الإعلامية ميرهان عمرو، الذي تزامن مع ظهور متحور جديد لفيروس كورونا تحت مسمى «أوميكرون»، الذي أدى إلى وقف عدد من الدول لرحلات الطيران من وإلى الدول الأفريقية.

وقال خالد عليش في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»: «السادة الزملاء من الصحفيين والإعلاميين، أنا مقدر جدا لجهودكم أنكم توصلوا لمعلومة في إطار إنكوا بتطمنو علينا.. بس الواقع هو إن إحنا الحمد لله كويسين، حقيقي ماكنش في داعي للعناوين الرنانة والمصطلحات الغريبة (شهر العسل قلب غم) و(محتجزين) و (شهر العسل باظ)، ليه عايزين نكد وغم بالعافية، إحنا بننزل ستوريز وبنضحك ومبسوطين.. ليه مصممين أن احنا في نكد؟».

خالد عليش يطمئن الجمهور على حالته الصحية

وطمأن عليش الجمهور على حالته الصحية، قائلا: «إحنا بخير والإجازة بتاعتنا زي ما هي خلصناها قبل الميعاد بيوم بس، والبرنامج السياحي عملناه كله ورجعنا الحمد لله، وعملنا تحليل في مطار القاهرة قبل الدخول؛ تطبيقا للإجراءات الوقائية الجديدة اسمه (ID NOW)، وطلع سلبي الحمد لله، وهنستكمل الإجراءات الاحترازية اللي تم إبلاغنا بيها من الجهات المختصة».

متحور كورونا يسبب أزمة للإعلامي خالد عليش

واحتفل الإعلامي خالد عليش بزفافه على الإعلامية مريهان عمرو، مقدمة البرامج الرياضية، في 19 نوفمبر الجاري، وذلك بعد خطبة اقتربت من عام، في حفل زفاف مقتصر على العائلة والأصدقاء.

وسافرا الثنائي إلى جنوب أفريقيا لقضاء شهر العسل ولكن ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا، أدى إلى أزمة دفعت بعض الدول إلى وقف رحلات الطيران مع عدد من الدول الأفريقية، وأوضح عليش حينها، في مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»: «كان المفروض إننا نغادر جنوب إفريقيا ونتجه إلي دبي ولكن الرحلة اتلغت بسبب الإجراءات الاحترازية».