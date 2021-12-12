رئيس برلمانية بني سويف: كل مراكز المحافظة ستدخل مبادرة «حياة كريمة»

قال النائب حسام العمدة، رئيس الهيئة البرلمانية بمحافظة بني سويف، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، خلال تصريحات صحفية له، «إن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، هو مبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحيا القرية المصرية حياة كريمة، وما يحدث الآن على أرض الواقع لم يحدث في تاريخ مصر بأكمله، فلابد لنا من توجيه التحية والشكر لفخامة رئيس الجمهورية على تلك المبادرة التي استهدفت كرامة المصريين وأن يحيى المصري حياة كريمة ضمن خطوات الجمهورية الجديدة».

أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف: نسعد باختيار أي مركز في مبادرة حياة كريمة

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لنواب بني سويف، رسالة إلى أهالي المحافظة قائلا «المبادرة الرئاسية حياة كريمة يتم تنفيذها وفق عدة مراحل، وستشمل جميع المراكز والقرى، وكم كنا سُعداء باختيار قرى مركزي ببا وناصر، حيث يجرى بهم العمل الآن، وأي مركز من مراكز المحافظة من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا، سيقع عليه الاختيار سنكون سُعداء أيضًا، وليس معنى ذلك عدم اختيار باقي المراكز، بل ستدخل كل مراكز المحافظة المبادرة بالمراحل التالية وفق المعايير التي تم وضعها».

العمدة: اختيار المراكز يتم وفق معيار الأولوية وبعد رصد ميداني للقرى والمراكز

وعن اختيار أو ترشيح قرى مركز أو اثنين بالمحافظة في المرحلة القادمة بالمبادرة قال «يخضع الاختيار لمعايير وضعتها مبادرة حياة كريمة ومجلس الوزارء وفق لمعيار الأولوية والأكثر استحقاقا، عقب رصد كل احتياجات القرى ومشاكلهم ومتطلباتها»، مناشدا الجميع إعلاء الصالح العام، ولا يجب أن ننسى أننا منذ سنوات ليست بالكثيرة كنا ننتظر سنوات حتى يتم إدخال مشروع صرف صحي لقرية من القرى.