زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب جنوب شرقي إيران بدون أضرار

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، مساء أمس السبت، بلدة خانوك، التابعة لمدينة زرند بمحافظة كرمان، الواقعة جنوب شرقي ايران، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

وكان مركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.82 والطول الشرقي 56.77 درجة وفي عمق 8 كيلومتر من سطح الأرض.

جمعية الهلال الأحمر: إرسال 4 فرق لتقييم الأضرار

من جانبه، أشار المدير التنفيذي لـ جمعية الهلال الاحمر في كرمان، رضا فلاح، إلى عدم وقوع اضرار جراء الزلزال، مضيفا إنه تم ارسال 4 فرق لتقييم الاضرار مع كوادر من الهلال الاحمر لمنطقة الزلزال.

وفي سياق متصل، قال المدير العام لادارة شؤون الازمة في المحافظة الإيرانية، مجيد سعيدي، إن مركز الزلزال كان خارج المناطق السكنية لـ بلدة خانوك التابعة لمدينة زرند، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «فارس» الإيرانية.

وفي 6 ديسمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر، محافظة أذربيجان شمال غربي إيران، وقال «مركز رصد الزلزال» التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، إن الزلزال ضرب ضواحي مدينة أواجيق بـ محافظة اذربيجان الغربية بمحاذاة الحدود التركية.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلو مترات من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 39.19، والطول الشرقي 43.18 درجة، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وفي 30 نوفمبر الماضي، ضرب زلزالان، بقوة 4.5 و4.1 درجة على مقياس ريختر، مدينة زرين رود، الواقعة في محافظة زنجان شمال غربي إيران،

وفي 14 نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس الواقعة جنوب إيران، فيما لم ترد أنباء في ذلك الوقت عن وقوع أضرار.