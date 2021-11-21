زلزال بقوة 5 درجات يضرب إيران.. واعتداء على قنصلية طهران بـ ألمانيا

شهدت إيران، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث هامة، منها الزلزال الذي ضرب البلاد، بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار، كما شهدت البلاد، حريقا اندلع في واجهة مكتب نائب محافظ متشدد، فيما تعرضت القنصلية الإيرانية في هامبورج الألمانية، أمس الأول الجمعة، لاعتداء بزجاجة حارقة.

وضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مساء أمس السبت، مناطق شمال محافظة اردبيل الواقعة في شمال غربي البلاد، وقال «مركز رصد الزلازل» التابع لجامعة طهران في بيان، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترا من سطح الأرض.

وأشار «مركز رصد الزلازل»، إلى أن الهزة تبعد 388 كيلو مترا عن مدينة اردبيل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

وفي جنوب العاصمة الإيرانية «طهران»، حرق مجهولون، مساء أمس الأول الجمعة، واجهة مكتب نائب إيراني محافظ متشدد، أثارت تصريحات أدلى بها حول الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2019، الكثير من الغضب.

وأوضحت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، إلى مهاجمين مجهولين، أضرموا النيران، مساء أمس الأول الجمعة، في واجهة مكتب حسن نوروزي، ممثل دائرة رباط كريم الانتخابية.

وكان نوروزي، قال في وقت سابق، إنه كان من بين أولئك الذين أطلقوا النار على الناس، مضيفا: «من يجرؤ على محاكمتنا اليوم؟»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وشهدت إيران، في نوفمبر 2019، مظاهرات بعدما رفعت الحكومة بشكل مفاجئ أسعار الوقود، وتعرضت مراكز الشرطة في ذلك الوقت لهجمات ونُهبت متاجر قبل أن تتدخل قوات الأمن لإخماد التحرك في ظل انقطاع شبه كامل للإنترنت.

من جانبها، أقرت إيران، بسقوط 230 قتيلا في المظاهرات، فيما قال خبراء يعملون لصالح الأمم المتحدة، إن 400 شخص قتلوا في الاحتجاجات.

وفي سياق متصل، تعرضت القنصلية الإيرانية في هامبورج الواقعة شمال البلاد، قد تعرضت لاعتداء مساء أمس الجمعة، بزجاجة حارقة، على مدخل القنصلية.

هجوم أسفر عن وقوع أضرار في مبنى القنصلية الإيرانية بألمانيا

وقالت الشرطة الألمانية، إن الجناة ألقوا مساء أمس الأول الجمعة، عبوة حارقة على باب حديدي يؤدي إلى باحة القنصلية في «حي فينترهوده»، فيما أسفر الهجوم عن بعض الأضرار بالمبنى، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

من جانبه، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الهجوم، داعيا برلين إلى التصرف بجدية ومسؤولية في تأمين المباني الدبلوماسية الايرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «مهر» الإيرانية.