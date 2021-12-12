القوات العراقية تستهدف داعش في جبال حمرين.. والبصرة تشهد نزاعا عشائريا

شهد العراق، أمس السبت، عدة أحداث أمنية، منها استهداف القوات الجوية، تجمعات لتنظيم «داعش» الإرهابي في سلسلة جبال حمرين، كما شهدت البلاد، اندلاع نزاع عشائري شمال محافظة البصرة جنوب العراق.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، أمس السبت، استهداف 3 تجمعات لـ «داعش» الإرهابي، في سلسلة جبال حمرين الواقعة شمال شرقي البلاد، مشيرة في بيان، إلى توجيه طائرات القوة الجوية ضربة جوية بواسطة طائرة «إل- 159»، لـ تجمعات التنظيم الإرهابي.

من جانبه، قال مصدر محلي في «البصرة»، أمس السبت، إن نزاعا عشائريا شرسا جرى بين عشيرتي البطاط وبني مالك، في منطقة طوبا شمالي المحافظة العراقية، مضيفا لـ شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن النزاع استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

بدورها، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، القبض على مجموعة من مواطني دول أفريقية أدخلت 70 كيلوجراما من المواد المخدرة إلى البلاد، وقالت في بيان، إن قوات مجلس الأمن في إقليم «كردستان العراق» تمكنت، بعد الحصول على معلومات دقيقة، من ضبط 70 كيلوجراما من الهيروين والأفيون، والقبض على المتهمين الأفارقة الذين جلبوها إلى الإقليم.

وأشارت خلية الإعلام، إلى القبض على 4 متهمين يحملون جنسية إحدى الدول الأفريقية.

محام مصري: تصريحات بول بريمر بشأن اعتقال صدام حسين كاذبة

من جانبه، قال محمد منيب، المحامي المصري الذي دافع عن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، إن تصريحات الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بول بريمر، بشأن اعتقال الرئيس العراقي الراحل كاذبة.

وكان بريمر، قال في تصريحات في وقت سابق، إنه تم القبض على صدام حسين في حفرة بالقرب من تكريت بمزرعة ما، فيما أوضح «منيب»، أن الرئيس العراقي الراحل كشف خلال إحدى زياراته له بالسجن ظروف اعتقاله، حيث أكد حسين، أنه كان ينام على فراشه وبجانبه رشاشه الذي لا يفارقه، مضيفا أنه استفاق من النوم على فوهات رشاشات جنود مدججين بالسلاح.

وهنأ الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد، نظيره العراقي برهم صالح، بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، كما بعث نائب رئيس الدولة حاكم دبي، محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.