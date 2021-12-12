غضب الطبيعة.. مقتل 100 شخص في كنتاكي بسبب الأعاصير «صور»

اجتاحت أعاصير خلال اليومين الماضيين عدة مناطق في الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص، فيما خلفت الأعاصير دمارا في المنازل والممتلكات، وقال مسؤولون أمريكيون، أمس السبت، إن هناك مخاوف أن يكون ما لا يقل عن 100 شخص قد لقوا مصرعهم في ولاية كنتاكي الواقعة في منطقة جنوب الولايات المتحدة، بعد اجتياح سلسلة أعاصير الغرب الأوسط وجنوب البلاد، وأدت إلى هدم منازل وتسوية مباني شركات بالأرض، وكانت الأعاصير، اجتاحت 6 ولايات أمريكية مساء أمس الأول الجمعة، مخلفة دمارا في منازل وشركات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال في وقت سابق، إن الأعاصير التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة هي على الأرجح من أكبر موجات الأعاصير في التاريخ الأمريكي، مضيفا في تعليقات تلفزيونية: «أنها مأساة»، متعهدا بإرسال مساعدات فدرالية الى الولايات التي تسببت العواصف فيها بأضرار.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن التغير المناخي يجعل الطقس أكثر حدة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، وكان الرئيس الأمريكي، أعلن حالة الطوارئ في كينتاكي وأمر بإرسال مساعدات فدرالية إلى الولاية من أجل الاستجابة لما حدث.

مقتل ما لا يقل عن 6 من العاملين في مخزن لـ«أمازون» في إيلينوي

ودمرت الأعاصير القوية، مصنعا للشموع واجتاحت دارا لرعاية المسنين في ولاية ميزوري في منطقة الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، حيث قتلت امرأة «84 عاما»، فيما لقى ما لا يقل عن 6 من العاملين في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي الواقعة في وسط غرب الولايات المتحدة. ولقى 3 أشخاص مصرعهم في ولاية تينيسي، وشخصان في أركسناو.

وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة، فيما تناثرت قضبان الحديد الملتوية والأشجار المقتلعة وحجارة الطوب في الشوارع، كما لحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي من جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق، والرياح المرافقة له والتي تجاوزت سرعتها 300 كيلومترا.

من جانبه، أشار حاكم ولاية كنتاكي، أندي بشير، إلى أن مجموعة الأعاصير كانت الأكثر تدميرا في تاريخ الولاية الامريكية، مشيرا في مؤتمر صحفي، إلى إنقاذ 40 عاملا في مصنع الشموع في مدينة مايفيلد، الذي كان يضم حوالي 110 أشخاص عندما تحول إلى كومة من الأنقاض.

مدينة «مايفيلد»الأكثر تضرراً في كنتاكي

واعتبرت مدينة «مايفيلد»، تضم 10 آلاف نسمة الأكثر تضرراً في الولاية.

وأوضح «بشير»، أنه تم نشر 189 فردا من «الحرس الوطني» للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وأضاف حاكم كنتاكي: «سنجتاز ذلك وسنعيد البناء»، موضحا: «نحن شعب أقوياء وصامد»، وفقا لا ذكرته قناة « إن بي سي نيوز» الأمريكية.

وانهار سقف مخزن لـ شركة «أمازون» وسقوط جدار سميك، أطول من ملعب لكرة القدم، فوق العمال بالقرب من سانت لويس بالولايات المتحدة جراء اجتياح سلسلة من الأعاصير المنطقة، فيما قال رئيس إدارة الإطفاء جيمس ويتفورد، إن 45 من موظفي «أمازون» نجوا من الموت في منشأة إدواردزفيل بولاية إيلينوي.

من جانبها، أشار الرئيس التنفيذي لـ«أمازون»، أندي جاسي، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الشركة في غاية الأسى لفقد أفراد من عامليها وستواصل العمل عن كثب مع السلطات المحلية في جهود الإنقاذ.

وفي سياق متصل، أشار دين باترسون من شرطة كنتاكي إلى أن الأضرار لا توصف، موضحا أن «منظر مايفيلد كما نعرفه في حال مضطرب»، فيما قال حاكم إيلينوي، جي بي برايتزر، إن شرطة ولاية إيلينوي ووكالة إدارة الكوارث في الولاية تنسقان عن كثب مع المسؤولين المحليين.