إعصار كنتاكي في أمريكا يسفر عن نحو 100 ضحية

أسفر إعصار كنتاكى في أمريكا عن نحو 100 ضحية، وقال حاكم ولاية كنتاكي، إن حوالي 110 أشخاص كانوا في مصنع في مايفيلد عندما ضرب الإعصار المنطقة، وتخشى السلطات الأمريكية من سقوط عشرات القتلى اليوم السبت، بعد أن تسببت الأعاصير والطقس السيئ في أضرار كارثية في عدة ولايات، بينها مصنع للشموع في كنتاكي، ومنشأة لأمازون في إلينوي، ودار لرعاية المسنين في أركنسو.

حاكم ولاية كنتاكي: سيصل عدد ضحايا الإعصار لـ100

وأوضح حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، في مؤتمر صحفي اليوم السبت «نعتقد أن عدد القتلى نتيجة إعصار كنتاكي في أمريكا سيتجاوز 50 وربما سينتهي الأمر بما بين 70 و100»، قائلا «الوضع صعب للغاية، صعب حقا، نصلي من أجل كل عائلة من هذه العائلات».

وأشار حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، إلى أن حوالي 110 أشخاص كانوا في مصنع في مايفيلد عندما ضرب الإعصار المنطقة وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن ضحايا تحت الأنقاض

وأوضحت سارة بورغيس، شرطية من ولاية كنتاكي، أن فرق البحث والإنقاذ تنقب بين الأنقاض لكنها لا تملك حتى الآن إحصاء دقيقا بعدد القتلى نتيجة إعصار كنتاكى فى أمريكا، قائلة «لا يمكننا تأكيد رقم في الوقت الحالي لأننا ما زلنا نعمل، ولدينا العديد من الوكالات التي تساعدنا».

وأشارت إلى أن أطقم الإنقاذ تستخدم معدات ثقيلة لنقل الأنقاض في مصنع الشمع في غرب كنتاكي، وجرى استدعاء خبراء الطب الشرعي إلى موقع الحادث وتم انتشال الجثث، لكن لم يتسن لها تحديد عددهم، منوهة بأن الأمر قد يستغرق يوما وربما أكثر لإزالة كل الأنقاض.

بايدن يتعهد بحصول الولايات المتضررة من الأعاصير على ما تحتاجه

فيما كتب الرئيس جو بايدن عبر حسابه على تويتر اليوم السبت، أنه تم إطلاعه على الوضع وتعهد بحصول الولايات المتضررة على ما تحتاجه مع استمرار البحث عن ناجين وتقييم الأضرار.

وقال قائد الشرطة مايك فيلباك للصحفيين صباح اليوم، إن شخصا واحدا على الأقل توفي في منشأة أمازون في إدواردزفيل بولاية إلينوي، حيث اقتلعت العواصف سقف المبنى وانهار جدار بطول ملعب كرة قدم.

وأوضح فيلباك أن شخصين في المنشأة نقلا بمروحية إلى مستشفى في سانت لويس، مشيرا إلى أنه غير ملم بوضعهما الصحي.