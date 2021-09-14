العاصفة «نيكولاس» تتحول إلى إعصار مع اقترابها من هيوستن الأمريكية

تحولت العاصفة «نيكولاس» إلى إعصار مع اقترابها من هيوستن أكبر مدن ولاية تكساس الواقعة في وسط جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي الصين، تم إجلاء نحو 330 ألف شخص في شنجهاي مع تأهب المدينة للأمطار الغزيرة والرياح القوية التي جلبها الإعصار «تشانتو»، وهو الإعصار الـ14 خلال العام الجاري، الذي يضر البلاد.

وقال مركز شنجهاي للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يظل الإعصار فوق المياه البحرية الواقعة على بعد ما بين 100 كيلومتر إلى 200 كيلومتر شرق شنجهاي، حتى غد الأربعاء، قبل أن يضعف ويتحرك بالاتجاه الشمالي الشرقي بعيدا عن المدينة، بعد غد الخميس.

السلطات الصينية تلغي 150 من حافلات المسافات الطويلة

كما من المتوقع أن تشهد أجزاء من شنجهاي، أمطارا يصل منسوبها إلى 250 ملم، حتى غد الأربعاء، فيما ألغت السلطات المحلية 150 من حافلات المسافات الطويلة، وعلقت بعض خدمات نقل السكك الحديدية، وأغلقت 112 من المقاصد السياحية استعدادا للإعصار.

مفوضة حقوق الإنسان: تهديدات البيئة ستمثل قريبا أكبر تحد لحقوق الإنسان

من جانبها، حذرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أمس الاثنين، من أن التهديدات البيئية الناجمة عن التلوث وتغير المناخ ستمثل قريبا أكبر تحد لحقوق الإنسان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشددت باشليه، في مستهل الدورة الـ48 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، على أن تغير المناخ والتلوث وخسارة الطبيعة تؤثر أساسا وبدرجة كبيرة على الحقوق في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المفوضة العليا، إلى إخفاق الدول المنتظم في اتخاذ الخطوات التي يتطلبها الحد من الأضرار، موضحة أن أزمات التلوث والتغير المناخي والتنوع البيولوجي المترابطة تمثل تهديدا مضاعفا، ما يفاقم النزاعات والتوتر وغياب العدالة ويضع الناس في أوضاع خطيرة بشكل متزايد.

وحذرت باشليه، من أنه مع تزايد حدة هذه التهديدات البيئية فإنها ستشكل أكبر تحد لحقوق الإنسان في هذا الزمن.