مركز أمريكي: عاصفة «باميلا» ربما تكون في شدة إعصار كبير

قال «المركز الوطني الأمريكي للأعاصير»، أمس الأحد، إن العاصفة الاستوائية «باميلا» ربما تكون في شدة إعصار كبير أو قريبة منها، عندما تصل إلى المكسيك في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وحذر المركز، الذي يتخذ من ميامي مقرا له، من اشتداد لـ العاصفة قد يهدد الحياة وفيضانات ورياح خطيرة، مضيفا أنه بحلول ليل غد الثلاثاء، من المتوقع أن تمر باميلا بالقرب من أو جنوبي الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باها كاليفورنيا، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأشار «المركز الوطني للأعاصير»، إلى أنه يمكن أن تصل إلى ساحل الغرب الأوسط من الأراضي المكسيكية في وقت متأخر من بعد غد الأربعاء.

لجنة مكسيكية تحذر: «باميلا» يمكن أن تشتد إلى إعصار من الفئة الثالثة

من جانبها، حذرت «اللجنة الوطنية للمياه» المكسيكية، في بيان من أنها قبل أن تصل إلى اليابسة، يمكن أن تشتد باميلا إلى إعصار من الفئة الثالثة على مقياس «سافير-سيمبسون» للشدة، الذي يضم 5 فئات.

وتحمل الأعاصير من الفئة الثالثة رياحا تصل سرعتها إلى ما بين 179 و208 كيلومترات في الساعة.

وتسببت 5 أعاصير في وقت سابق، بخسائر بلغت 438 مليار دولار لـ الولايات المتحدة، ومن أقوى الأعاصير التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي، إعصار كاترينا في أغسطس 2005 والذي خلف خسائر قدرها 160 مليار دولار، وإعصار هارفي في أغسطس 2017، وخلف خسائر قدرها 125 مليار دولار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كما ضرب إعصار ساندي، الولايات المتحدة في أكتوبر 2012، وخلف خسائر قدرها 70.2 مليار دولار، وإعصار أندرو في أغسطس 1992 وبلغت خسائره 47.8 مليار دولار، أما إعصار آيك في سبتمبر 2008 خلف خسائر قدرها 34.8 مليار دولار.