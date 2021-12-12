وزيرة الخارجية الألمانية: الوقت ينفد أمام إيجاد سبيل لإحياء الاتفاق الإيراني

حذرت برلين، أمس السبت، من أن الوقت ينفد أمام إيجاد سبيل لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، للصحفيين في مدينة «ليفربول» الإنجليزية، إن الوقت ينفد، مضيفة: «لا نحرز أي تقدم».

من جهته، اعتبر رئيس الوفد الإيراني لـ«مفاوضات فيينا» حول الصفقة النووية مع إيران، علي باقري كني، في تصريح تلفزيوني، مساء أمس السبت، أن الصهاينة سيكونون مستائين حينما ستقترب طهران من التوصل إلى اتفاق مع القوى الكبرى.

فيينا تستضيف الجولة السابعة من المفاوضات

وتستضيف العاصمة النمساوية «فيينا»، الجولة السابعة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب واشنطن منه في عام 2018.

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع إيران.

كاظم غريب يتهم كندا بانتهاك حقوق مئات الآلاف من الإيرانيين

بدوره، اتهم أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية في إيران، كاظم غريب أبادي، حكومة كندا بانتهاك حقوق مئات الآلاف من الإيرانيين، وقال في تصريحات، إنَّ أتاوا التي تقترح قرارات أممية ضد طهران تحت ذريعة انتهاك حقوق الإنسان، هي نفسها تنتهك حقوق الشعب الإيراني ولا تحترم حقوق 400 ألف إيراني يقيمون في كندا من خلال عدم موافقتها لتوفير الخدمات القنصلية لهؤلاء الأشخاص.

وأضاف أبادي، أنَّ من يفرض عقوبات على شعب إيران، أو يشارك في تنفيذها يعتبر عدوا لـ طهران ولا يمكن اعتباره مناصرا للإيرانيين.

من جهتها، قالت تقارير إعلامية، إنَّ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، أبلغ المسؤولين الأمريكيين بأن «تل أبيب» تعد خيارًا عسكريًا لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، فيما لم تفرض الولايات المتحدة حظرا على مثل هذه العملية.

فيما نقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» الإسرائيلية،عن مسؤول أمني، قوله إنَّ جانتس أبلغ المسؤولين الأمريكيين أنَّه أمر الجيش بتجهيز خطة عسكرية لضرب منشآت نووية إيرانية.