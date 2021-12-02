وكالة الطاقة النووية تتهم إيران بالتقدم في تخصيب اليورانيوم

مضى عقد من الزمن ولا تزال المفاوضات النووية مع إيران تتراوح بين خطوة للأمام وأخرى للوراء، وفي هذا الصدد وصلت المفاوضات إلى الجولة السابعة في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، التي انطلقت الإثنين الماضي، بعد انقطاع دام 5 أشهر لمناقشة العودة المتبادلة إلى الصفقة لكل من الولايات المتحدة وإيران.

تخصيب اليورانيوم في إيران

واتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اليوم الثالث من محادثات فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي، إيران بأنها أحرزت تقدما على مسار تخصيب اليورانيوم، من خلال أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة «فوردو» النووية.

تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20%

وأفادت الوكالة أن الجمهورية الإسلامية شرعت في تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20% في سلسلة واحدة تتكون من 166 جهاز طرد مركزي من طراز «أي.آر-6» في موقع فوردو، حيث أن كفاءة هذه الأجهزة أعلى بكثير من أجهزة الجيل الأول «آي.آر-1»، ووفقا لشبكة «فرانس 24»، أن المفاوضات لا تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم في فوردو على الإطلاق.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز العربية»، كانت إيران تنتج اليورانيوم المخصب بأجهزة من طراز «آي.آر-1»، بالإضافة إلى استخدامها أجهزة من طراز «آي.آر-6»، من قبل دون احتفاظها بالمنتج، كما أن لديها 94 جهازا من طراز «آي.آر-6» مثبتة في سلسلة في فوردو لم تعمل بعد.

وأظهر تقرير شامل للوكالة، أنها تعتزم تكثيف عمليات التفتيش في محطة فوردو لتخصيب الوقود التي تضم أجهزة الطرد المركزي بإيران.

رد إيران على تقرير الوكالة الدولية للطاقة

وفي السياق ذاته، ردت إيران على تقرير الوكالة ووصفته بأنه روتينيا ليس مهما على الرغم من أن وكالة تصدر تقاريرها لإبراز التطورات المهمة مثل الانتهاكات الجديدة للقيود النووية التي ينص عليها الاتفاق، وفقا لوكالة أنباء «رويترز»، نشرت بعثة إيران لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا على حسابها الشخصي عبر موقع «تويتر»، قائلا: «التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الأنشطة النووية الإيرانية هو مجرد متابعة اعتيادية لآخر المستجدات بما يتماشى مع عملية التحقق المنتظمة في إيران».