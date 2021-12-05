إسرائيل تهدد بالهجوم على إيران بسبب «النووي».. والأخيرة تعد بتدميرها

علاقات متوترة تشهدها إسرائيل وإيران، وفي هذا السياق، قال رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إنَّ الوقت قد حان لتدفع إيران الثمن على خرقها الاتفاق النووي.

إسرائيل تدعو إلى توقيع عقوبات على إيران

وقال رئيس وزراء إسرائيل، في أثناء جلسة حكومية تناولت مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني: «إيران يجب أن تدفع الثمن على خروقاتها، من غير الممكن أن نسمح لها بتخصيب اليورانيوم والتفاوض معها في نفس الوقت»، وأضاف: «هناك وقت لكل شيء، والآن حان الوقت للحديث عن خروقاتها النووية».

إسرائيل تدعو إلى استخدام أدوات مختلفة ضد إيران

وقال رئيس وزراء إسرائيل إنّ الفترة الزمنية الفاصلة بين جولات المحادثات النووية المتعلقة بإيران في فيينا يجب أن تستخدم لدفع الولايات المتحدة على استخدام حزمة مختلفة من الأدوات ضد إيران.

بايدن يدعو إلى إعطاء مفاوضات فيينا الفرصة بشأن إيران

وبحسب موقع «سكاي نيوز»، فإنَّ مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، قد قالت الأسبوع الماضي، إنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أبلغت الحكومة الإسرائيلية رسمياً بضرورة إعطاء مفاوضات فيينا الفرصة المطلوبة مع الطرف الايراني، كما ناشدت إدارة «بايدن» الجهات المعنية والمسؤولة في إسرائيل بعدم القيام بأي هجمات عسكرية أو سيبيرانية من شأنها تعكير سير التقدم الحاصل في هذه المفاوضات.

إسرائيل تهدد بالهجوم على إيران

وأواخر شهر نوفمبر الماضي اتهمت إسرائيل، إيران، بشن هجمات على أهداف بحرية من قواعد في شبهار بجزيرة قشم، لافتة إلى أنَّ هذه المواقع تستخدم أيضا لتخزين طائرات حربية مسيرة، وفي منتصف الشهر الماضي أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، أنَّ الجيش يكثف استعداداته لهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية، ليرد عليه قائد القوى الجوية والصاروخية بالحرس الثوري الإيراني، بتهديد شديد اللهجة قال فيه إنَّه سيتمّ تدمير إسرائيل في حال شنت أي عدوان على إيران.