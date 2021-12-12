استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 12 ديسمبر

واصلت أسعار الذهب الاستقرار اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021، بعد أن أغلقت البورصات العالمية تعاملاتها أول امس الجمعة على ارتفاع ويتأثر المعدن النفيس بعدة عوامل منها أسعار الفائدة المنخفضة والتضخم، والأزمات الاقتصادية، وتترقب الأسواق سعرًا جديد للمعدن النفيس غدًا الإثنين.

سعر الذهب محليًا

ويباع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد 12 ديسمبر، إذ وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 896 جنيهًا بداية التعاملات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 784 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 سعر 672 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و272 جنيهًا.

سعر الذهب عالميا

واستقر جرام الذهب عالميا بداية التعاملات اليومية، إذ سجل عيار 24 عالميًا سعر 57.31 دولار.

كما سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 52.54 دولار، فيما بيع عيار 21 بسعر 50.15 دولار، وبلغ عيار 18 نحو 42.98 دولار، كما سجلت الأوقية سعر 1.782.90 دولار.

أسعار المعادن

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 %إلى 22.12 دولارا للأونصة.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 941.37 دولار، متجها نحو تحقيق أول زيادة أسبوعية في أربعة أسابيع. وتراجع البلاديوم 2.7 بالمئة إلى 1763.07 دولار.

ومن جهته قال نادى نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأسواق تترقب قرار المجلس الفيدرالي الأمريكي بشان التضخم، حيث يؤثر التضخم في سعر الذهب وهو في رأس قائمة الاهتمامات لدى الجميع بدون استثناء.

وأضاف نجيب، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أشار إلى موضوع التضخم في العديد من كلماته وتصريحاته في الآونة الأخيرة، متابعًا أن سعر الذهب خلال شهر نوفمبر الماضي تراجعت بنسبة 2% وهو الأمر الذي واصفة بالغير محفز على الشراء، حيث لا تزال الأسواق تعانى الركود.