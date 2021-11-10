الإحصاء يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهري بسبب «اللحوم والدواجن»

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري بمعدل 1.7% لشهر أكتوبر لعام 2021.

وفسر الجهاز، في بيان له، أن أهم أسباب هذا الارتفاع تأتي بسبب زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.6% وزيادة الألبان والجبن والبيض بنسبة 3.3%، وزيادة الحبوب والخبز بنسبة 1.4%.

الإحصاء: 7.3% معدل التضـخم السنوي لأكتوبر 2021

وشدد الإحصاء، في بيان له، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 7.3% لشهر أكتوبر 2021 مقابل 4.6% لنفس الشهـر من عام 2020.

التموين: ندرس آلية تثبيت أسعار عدد من المنتجات

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار والتضخمية العالمية، حيث كشف الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة تدرس في الوقت الحالي، إمكانية وجود ألية تثبيت أسعار عدد من المنتجات في التعاقدات الخارجية مع الموردين، لضمان عدم حدوث هزة سعرية في الأسواق، مؤكدًا أنه لا نية لتحريك أسعار أي سلع أخرى، حيث يعد الزيت فقط هو الذي تحرك سعره بسبب كون مصر تستورد 97% من احتياجاتها من الزيت من الخارج، مع التأكيد على أن مخزون مصر من القمح يكفي لـ6 أشهر مقبلة

وقبل شهر، فسر اتحاد الغرف التجارية سبب زيادة الأسعار بسبب ارتفاع حجم الطلب على السلع وثبات حجم المعروض من السلع، مع تواصل وارتفاع معدل الطلب على المنتجات الطازجة بسبب اتجاه الأسرة المصرية في رفع حجم المخزون بسبب بداية الدراسة المدرسية والجامعية، وأيضا مفسرين الزيادة السعرية بسبب التغيرات المناخية التي أثرت في الإنتاج الزراعي.