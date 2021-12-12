حادث سير مروع يخلّف 5 ضحايا و6 مصابين في الجزائر

لقي 5 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 6 آخرين في حادث سير مروع وقع في ولاية المدية الجزائرية، وفور وقوع الحادث حضرت سيارات الشرطة والإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشهبونية.

اصطدام حافلة مسافرين بسيارتين

وحسب ما أفادت به صحيفة «الشروق» المحلية، فقد وقع الحادث إثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارتين سياحيتين بالطريق الجزائري الوطني «رقم 1»، على مستوى المخرج الجنوبي لبلدية بوغزول التابعة لدائرة الشهبونية.

وفاة لاعب كرة قدم في حادث سير

وفي سياق متصل لقي لاعب فريق وداد مستغانم الجزائري لكرة القدم، عماد سليماني، مصرعه، يوم الخميس الماضي، إثر حادث مرور أليم في الجزائر، وكانت الصفحة الرسمية للنادي على موقع «فيسبوك»، قد نشرت بياناً أكدت فيه رحيل لاعب فريقها إلى الأبد.

مصرع أكثر من 27 شخصاً في حادث سير

وشهد مطلع شهر يوليو الماضي، حادثاُ بشعاً ودموياً وذلك بعدما قضى 27 شخصاً على الأقل، في حادثي سير في الجزائر، وفق ما أفادت السبت وسائل إعلام محلية، وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن 18 شخصاً بينهم ستة أطفال قد لقوا مصرعهم من جراء اصطدام بين حافلة ركاب وشاحنة على طريق يربط بين قسنطينة وجيجل في شمال شرق البلاد.

حوادث مختلفة وسقوط ضحايا

وفي يناير الماضي قضى 20 شخصاً وأصيب 11 آخرون، حين انقلبت سيارة كانت تقل مواطنين أفارقة قرب مدينة تمنراست في أقصى جنوب الجزائر، وفق ما أفادت الحماية المدنية الجزائرية.

وأوضحت الحماية المدنية على صفحتها أن الحادث يتمثل في انحراف وانقلاب سيارة رباعية الدفع من نوع تويوتا ستايشن على متنها 30 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية مختلفة بالإضافة إلى السائق الجزائري الجنسية، وأضافت أنّ الحادث أسفر عن وفاة 20 شخصا في عين المكان بمن فيهم السائق وإصابة 11 بجروح وكسور متفاوتة الخطورة.