الجزائر تفرض حجرا إجباريا على القادمين من 8 دول أفريقية بسبب أوميكرون

في إطار مواجهة متحور أوميكرون، أوصت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا في الجزائر، بفرض حجر صحي إجباري لمدة 5 أيام على القادمين من 8 دول أفريقية، وهي الدول التي سجلت إصابات بمتحور أوميكرون الذي بات يشكل تهديدا لكل دول العالم وأثار قلقا كبيرا رغم عدم وجود معلومات كافية بعد عنه.

وتحذر تقارير صحية عدة من خطورة متحور أوميكرون خصوصا في جنوب أفريقيا التي ترى أن المتحور ينتشر بسرعة، بينما لم يُعرف بعد مدى مقاومته للقاحات المضادة لفيروس كورونا.

تفاصيل وقف الجزائر استقبال مواطني 8 دول أفريقية بسبب متحور أوميكرون

وقال عضو اللجنة العلمية لرصد كورونا بالجزائر، الدكتور رياض مهياوي، في تصريحات للتليفزيون الجزائري، إنه تقرر تطبيق حجر صحي لمدة 5 أيام على كل الوافدين من 8 دول أفريقية سجلت إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون.

وأوضح أن تقديم شهادة فحص كورونا «بي سي آر»، من بين الإجراءات الاحترازية التي اقترحها أعضاء اللجنة العلمية لتجنب دخول متحور أوميكرون وتفادي حدوث موجة أخرى من الوباء بالجزائر.

مسؤول طبي جزائري: تشديد إجراءات الرقابة بالمطارات

بدوره، أكد الدكتور محمد يوسفي، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى «بوفاريك»، ضرورة توسيع العمل بالجواز الصحي بالفضاءات العمومية المغلقة، وضرورة تشديد الرقابة كذلك بالمطارات والموانئ لتعزيز الوقاية في ظل التحولات الراهنة لفيروس كورونا، وفق ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقال رئيس مصلحة الأمراض المعدية إن الجواز الصحي يتعلق بإخضاع بعض الفئات لإجبارية التلقيح كموظفي الصحة والتعليم والأمن، لأنه الحل الوحيد لتجنب تفشي الوباء.

بداية متحور أوميكرون وظهوره في جنوب أفريقيا

وتعود بداية ظهور متحور أوميكرون إلى يوم 24 نوفمبر عندما أبغلت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا منظمة الصحة العالمية باكتشاف متحور جديد لمتحور أوميكرون والذي وصل الآن إلى 35 دولة على الأقل.

ووصفت منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد بالمقلق، فيما كشفت السلطات الصحية الجنوب أفريقية اليوم، عن أن متحور أوميكرون بدأ يصيب الأطفال وكبار السن، داعية إلى الاستعداد لهذا الخطر.