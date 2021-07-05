سر حادث شاطئ تنس ولاية الشلف في الجزائر: باخرة تتسبب في تسمم 200 شخص

تحدث عدد من وسائل الإعلام الجزائرية عن تعرض نحو 200 شخص لإغماء جماعي مفاجئ على شاطئ تنس ولاية الشلف في الجزائر، والذي حدث نتيجة تسمم هوائي إثر استنشاقهم لغازات سامة عندما كانوا قرب هذا الشاطئ الواقع غرب البلاد، بحسب ما نقلت قناة «الغد»، وسط شبهات أن تكون باخرة محملة بالأبقار هي سبب التسمم الذي وقع.

مصادر: باخرة أبقار قادمة من فرنسا سبب حادث شاطئ تنس ولاية الشلف بالجزائر

وقالت مصادر حول حادث تسمم شاطئ تنس ولاية الشلف بالجزائر إن هناك اشتباها بأن تكون باخرة محملة بالأبقار كانت قادمة من فرنسا هي التي تسبب في الحادث بعد أن قامت بتفريغ مواد سامة بالقرب من الشاطئ.

وتحركت السلطات الجزائرية على الفور للوقوف على تفاصيل الحادث الذي شغل الرأي العام الجزائري خصوصا مع شكاوى البعض في عاصمة الولاية من أعراض مماثلة بعد عودتهم من نفس الشاطئ، بل ونقل بعضهم للمستشفيات.

نقل مصابي حادث تسمم شاطئ تنس ولاية الشلف إلى المستشفيات

وعلى الفور جرى نقل مصابي حادث تسمم شاطئ تنس ولاية الشلف بالجزائر إلى المستشفى للتكفل بحالاتهم.

وفي أول تحرك رسمي، أعلن والي ولاية شلف أنه تم فتح تحقيق حول ملابسات قضية تسمم شاطئ تنس ولاية الشلف بعد إخطار الجهات القضائية والأمنية كما أكد أن الباخرة المشبوهة لا تزال راسية في الميناء.

وذكر بيان صادر عن ولاية الشلف في الجزائر أنه مع انتشار الخبر حول تسمم وإغماء جماعي بالشاطئ، انتقل والي الولاية على الفور إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية الشهيد زيجود يوسف في «تنس»، وذلك لتفقد عدد من المصابين بالتسمم الهوائي إثر استنشاقهم الغاز السام، وللاطمئنان على حالتهم الصحية.

منع ارتياد شاطئ تنس ولاية الشلف بالجزائر حتى معرفة أسباب التسمم

وذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية أنه تم تسجيل هذه الحالات بعد انتهاء فعاليات الافتتاح الرسمي للشواطئ بالشاطئ الكبير تنس، ومن بين المصابين أفراد الحماية المدنية الذين كانوا يشكلون طاقم التشكيل الإسعافي والتنظيمي لمراسيم الافتتاح.

في الوقت ذاته، قالت الصحيفة إن أفرادا في عاصمة الولاية اشتكوا من أعراض غثيان واحمرار في العينين والقيء والحمى، إذ كانوا كذلك في نفس الشاطئ، كما جرى نقل بعضهم إلى المستشفيات بعد عودتهم.

ووجهت مصالح الحماية المدنية نداءها إلى كل المواطنين بضرورة عدم التردد على شاطئ تنس ولاية الشلف، حتى يتم تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الحالات وتداعياتها على الصحة العامة للمواطنين، من قبل المتخصصين.