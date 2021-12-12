تأجيل محاكمة «أوكة» وصديقه لـ28 ديسمبر.. قتلا جارهما بـ«سنجة وماسورة»

داخل إحدى الأماكن الشعبية بمنطقة الخليفة بمحافظة القاهرة، المليئة دائما بأصوات الصخب من قبل الأهالي والسيارات، قطعت هذه الضوضاء المُعتادة صوت معركة دامية بين شخصين وأحد الأفراد من عائلة «عبدالقادر»، بسبب خلافات الجيرة، استل على إثرها المتهمان أسلحة بيضاء وأرادوا أحدهم جثة هامدة، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث المستمرة حتى الآن، بسبب مقتل أحدهم والقبض على آخرين والتحقيق معهم، وإحالتهم للمحاكمة الجنائية التي قررت تأجيل محاكمتهم، اليوم السبت، لجلسة 28 ديسمبر 2021.

المجني عليه تدخل لحل مشاجرة

وفي يوليو من العام الماضي، بينما كان المجني عليه «عماد. ح» عائدا من عمله، فإذا بصوت مشاجرة مدوية سمع فيها صوت والده وأفراد عائلته يتشاجرون مع المتهمين «أكرم. م. ف»، وشهرته «أوكة» 18 عاما، طالب، و«يوسف. ع. ي»، 22 عاما، عاطل، فتدخل لحلها فكان مصيره الإصابة بجرح قطعي في يديه اليسرى أدى لقطع أحد الأوتار الرئيسية فيه وحدوث نزيف أودى بحياته.

مخطط للانتقام من المجني عليه وأسرته

تفاصيل المشاجرة جاءت بسبب خلافات الجيرة، المتهمان الاثنين يقفان في شارع الأباجية أسفل أحد العقارات بمنطقة الخليفة، ويحملان في أيديهما أسلحة بيضاء «سنج، ماسورة حديدية»، يرددان عبارات مفاداها الانتقام من عائلة المجني عليه، وتدخل عدد من أهالي المنطقة لحل الخلاف بينهما ولكن أبى المتهمان أن ينصرفا قبل أن ينفذا مخططهما الذي أعداه للانتقام من عائلة «عبدالقادر».

ظلت المشاجرة قائمة بين الطرفين لمدة نحو ربع ساعة، وفشل أهالي المنطقة من حل النزاع الدائر بينهما، إلى أن ساق القدر المجنى عليه للحظاته الأخيرة في الحياة، فحينما كان عائدا من عمله تناهى إلى سمعه صوت أهله يتشاجرون مع المتهمين، فجاء راكضا نحوهما محاولا الزود عنهما.

طعنة أودت بحياة المجني عليه

طعنة غادرة جاءت من المتهم الأول لليد اليسري للمجني عليه مما أدى إلى قطع في أحد الأوردة الرئيسية وحدوث نزيف، وضربات أخرى سددها المتهم الثاني بماسورة حديدية كان يحملها، إلى أن سقط المجني عليه مغشيا عليه، وتم نقله لأحد المستشفيات ولكن كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

المتهمان يعترفان بجريمتهما

انتقلت قوة من قسم شرطة الخليفة لمكان الواقعة بعد تلقي بلاغ من عدد من الأهالي بحدوث مشاجرة، ولقي أحد الأشخاص مصرعه بعد أن سدد له المتهمان طعنة أودت بحياته، تحرر المحضر اللازم، وتم إعداد عدد من الأكمنة لضبطهما، وتم إلقاء القبض عليهما، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، واعترف المتهمان أنهما على إثر حدوث خلافات بسبب الجيرة بينهما وبين أسرة المجني عليه، اتفقا على التخلص منه بسلاح أبيض، وما أن ظفرا به حتى عاجلوه بطعنة أودت بحياته.

وبعد انتهاء التحقيقات معهما، تم إحالتهما لمحكمة جنايات القاهرة، والتي أمرت بتأجيل جلستهما، اليوم السبت، لجلسة 28 ديسمبر. صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسني العالم وعضوية المستشارين محمد فهمي ومحمد عبدالمنعم بركات وأمانة سر محمد جبر وإسلام شحاتة.