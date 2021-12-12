«المركزي» يطرح أذون خزانة بـ 17.5 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد الموافق لـ 12 ديسمبر الحالي، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 17.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.

المالية تطرح أذون خزانة بـ 17.5 مليار جنيه

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري على الإنترنت، أكّد طرح أذون خزانة صباح اليوم بقيمة تصل إلى 17.5 مليار جنيه تتنوع بين 3.5 مليارات جنيه مقابل طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا، بينما تطرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 14 مليار جنيه.

كان البنك المركزي المصري قد أصدَر أذون خزانة الخميس الماضي بقيمة إجمالية تصل إلى 25.6 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة تنوعت بين 15 مليار جنيه مقابل أصدار أذون خزانة اجل 364 يومًا وأذون خزانة أجل 182 يومًا بقيمة 10.6 مليار جنيه مساء الخميس الماضي.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في عمليات طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة ذات الآجال المختلفة، على أن تستخدم الحصيلة في تمويل عجز للموازنة العامة للدولة على مدار العام المالي كانت وزارة المالية اقترضت في آخر أيام شهر نوفمبر الماضي نحو 34 مليار جنيه مقابل إصدار اذون خزانة آجال مختلفة، بعد أن طرح البنك المركزي المصري بطرح أذون خزانة أمس الثلاثاء نيابة عن وزارة المالية.

اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لحسم أسعار الفائدة في آخر اجتماعات العام الحالي 2021، في الوقت الذي يترقب مجتمع المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 16 ديسمبر الحالي للبت في أسعار الفائدة بعد أن ثبتت اللجنة الأسعار للمرة السابعة على التوالي في نهاية شهر أكتوبر الماضي لتصل عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع.