وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه اليوم

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 18 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022.

وأعلن البنك، عبر موقعه الإلكتروني، أمس الأربعاء، عن طرح أذون خزانة أجلي 192 و364 يوما، بقيمتي 3 و15 مليار جنيه، على التوالي، بعدما طرح الثلاثاء الماضي، أذون خزانة بقيمة تصل إلى 35.5 مليار جنيه، تتنوع بين 4 مليارات جنيه مقابل طرح أذون خزانة أجل 91 يوما، بينما طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه، في حين طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 14.5 مليار جنيه، بينما سيطرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 14.5 مليار جنيه.

3 أنواع من سندات الخزانة الأولى

كما البنك المركزي المصري، أمس الأول الثلاثاء، 3 أنواع من سندات الخزانة الأول، بسندات خزانة أجل 1.5 سنة «صفرية الكوبون»، بالإضافة إلى 9.5 مليار جنيه، مقابل طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات، وأخيرا طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون جنيه.

«المالية» تفوض البنك المركزي في طرح وإصدار الأذونات

وتفوض وزارة المالية، البنك المركزي المصري، في عمليات طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة ذات الآجال المختلفة، على أن تستخدم الحصيلة في تمويل عجز للموازنة العامة للدولة، على مدار العام المالي.

كانت وزارة المالية قد اقترضت في آخر أيام شهر نوفمبر الماضي، أكثر من 34 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة آجال مختلفة، بعد أن طرح البنك المركزي أذون خزانة أمس الثلاثاء، نيابة عن وزارة المالية.

ويترقب مجتمع المال والأعمال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في 16 ديسمبر الحالي، للبت في أسعار الفائدة، بعد أن ثبتت اللجنة الأسعار للمرة السابعة على التوالي، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لتصل عند 9.25% للإقراض، و8.25% للإيداع.