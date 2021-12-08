أسبوع اقتصادي حافل.. يبدأ بـ«Startup Factory» وينتهي بـ«أسعار الفائدة»

يشهد الأسبوع المقبل، مجموعة من الفعاليات الاقتصادية المهمة، تبدأ السبت بانطلاق برنامج Startup Factory التابع لشركة واحات السيليكون في المنطقة التكنولوجية بأسيوط، وذلك قبل يوم من استئناف البنوك والبورصة عمليهما الأحد، بعد عطلة دامت يومين.

ويشهد الأحد المقبل، انعقاد معرض فوود أفريكا، بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يستمر حتى الثلاثاء بمشاركة العديد من الشركات الغذائية والمصدرين، بينما تشهد مدينة شرم الشيخ، الإثنين مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحضور أممي واسع ومشاركة دولية.

ختام معرض فوود أفريكا

الثلاثاء، يشهد انعقاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومباشرة اجتماعاته لمراجعة أسعار الفائدة، والتي ينظر لها كمؤشر على قيام البنوك المركزية حول العالم باتخاذ إجراء مماثل لاحتواء التضخم العالمي، كما يشهد اليوم ذاته، ختام معرض فوود أفريكا.

وبينما سيكون الأربعاء المقبل، آخر مهلة للشركات الاستثمارية بالقاهرة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة المالية، سيجتمع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإصدار موافقته على منح تسهيل بقيمة 100 مليون دولار لبنك مصر، بغرض إعادة إقراضه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية العاملة في المشروعات الخضراء.

مراجعة أسعار الفائدة

من المقرر الخميس المقبل الموافق 16 ديسمبر، انعقاد الاجتماع الثامن والأخير هذا العام، للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لمراجعة أسعار الفائدة، وسط توقعات بتثبيت الأسعار في ظل بقاء التضخم في دائرة استهداف البنك المركزي المصري، على أن تجتمع البنوك في الأسبوع التالي، لمراجعة أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المختلفة مثل الشهادات والودائع وحسابات التوفير بالعملة المحلية وبالعملات الرئيسية مثل الدولار واليورو.