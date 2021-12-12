فتح 4 طرق أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة
كتب:
نرمين عفيفي
09:51 ص | الأحد 12 ديسمبر 2021
الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح 4 طرق مغلقة أمام حركة المرور من الساعات الأولى للصباح بعد انقشاع الشبورة المائية الكثيفة.
طرق تم فتحها بعد انقشاع الشبورة
وأوضحت الهيئة العامة للمرور فتح كلا من:
1- محور 30 يونيو.
2- طريق بورسعيد المتجه لدمياط.
3- الإسكندرية الصحراوي.
4- طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي من الكيلو 15 حتى الكيلو 120.
المرور تهيب بقائدي السيارت الالتزام بالتعليمات
وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.