فتح 4 طرق أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح 4 طرق مغلقة أمام حركة المرور من الساعات الأولى للصباح بعد انقشاع الشبورة المائية الكثيفة.

طرق تم فتحها بعد انقشاع الشبورة

وأوضحت الهيئة العامة للمرور فتح كلا من:

1- محور 30 يونيو.

2- طريق بورسعيد المتجه لدمياط.

3- الإسكندرية الصحراوي.

4- طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي من الكيلو 15 حتى الكيلو 120.

المرور تهيب بقائدي السيارت الالتزام بالتعليمات

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.