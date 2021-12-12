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فتح 4 طرق أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة

كتب:

نرمين عفيفي
09:51 ص | الأحد 12 ديسمبر 2021
الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق

الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن فتح 4 طرق مغلقة أمام حركة المرور من الساعات الأولى للصباح بعد انقشاع الشبورة المائية الكثيفة.

طرق تم فتحها بعد انقشاع الشبورة

وأوضحت الهيئة العامة للمرور  فتح كلا من:

1- محور 30 يونيو.

2- طريق بورسعيد المتجه لدمياط.

3- الإسكندرية الصحراوي.

4-  طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي من الكيلو 15 حتى الكيلو 120.

المرور تهيب بقائدي السيارت الالتزام بالتعليمات

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.  

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