أعلنت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق بورسعيد المتجه لدمياط أمام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة المائية.

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي

ومن ناحية أخرى، أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية الكثيفة، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق بورسعيد المتجه لدمياط، وتمّ التنسيق مع مديرية أمن دمياط وبورسعيد لوجود شبورة مائية.

كذلك أعلنت الإدارة العامة للمرور عن غلق محور 30 يونيو القادم والمتجه للإسماعيلية وتم التنسيق مع مديرية امن بورسعيد والإسماعيلية.

غلق طريق بورسعيد المتجه لدمياط ومحور 30 يونيو

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنَّه جرى غلق طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي من الكيلو 15 حتى الكيلو 120 لوجود شبورة مائية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.