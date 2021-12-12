«المرور» تغلق طريق الإسكندرية الصحراوي

أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة المرور لوجود شبورة مائية الكثيفة، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

غلق طريق بورسعيد المتجه لدمياط

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق بورسعيد المتجه لدمياط، وتم التنسيق مع مديرية أمن دمياط وبورسعيد لوجود شبورة مائية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق محور 30 يونيو القادم والمتجه للإسماعيلية وتم التنسيق مع مديرية امن بورسعيد والإسماعيلية.

غلق طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي

كما أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه جرى غلق طريق بورسعيد الإسماعيلية الصحراوي من الكيلو 15 حتى الكيلو 120 لوجود شبورة مائية.