أسباب إرجاء القائمة النهائية لمرشحي انتخابات الرئاسة الليبية

تواجه انتخابات الرئاسة الليبية، منعطفا جديدا مع إرجاء مفوضية الانتخابات الليبية الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، خصوصا أنه يتبقى على يوم 24 ديسمبر المحدد للانتخابات، أقل من أسبوعين، كما أنه كان يفترض أن تعلن اللجنة أسماء المرشحين بعد انتهاء مرحلة الطعون الانتخابية.

وانتهت مرحلة الطعون والاستئناف الثلاثاء الماضي، وفق المهلة القانونية، لكنها تركت جدلا كبيرا مع رفض الطعون المقدمة ضد المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مع عدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بعد.

إيحاءات من مفوضية الانتخابات الليبية باستبعاد أسماء مرشحين

أما عن أسباب تأجيل الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية لانتخابات الرئاسة الليبية، فقد ذكرت مفوضية الانتخابات أنها تراجع الأحكام القضائية وتنتظر رأي اللجنة المشكلة من مجلس النواب، من أجل إصدار اللائحة النهائية للمرشحين، ما اعتبر أنه إيحاءات بأنه قد يتم استبعاد بعض الأسماء المرشحة حاليا.

وأضافت مفوضية الانتخابات، في بيان أمس، أنها ستحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي، للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه؛ نظرًا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها.

دعوات إخوانية لتأجيل انتخابات الرئاسة الليبية.. وتحذيرات دولية

ويقود الإخوان في ليبيا دعوات كبيرة لتأجيل انتخابات الرئاسة الليبية، خصوصا المجلس الأعلى للدولة الذي يترأسه القيادي الإخواني خالد المشري، في إطار وضع العراقيل لعدم إجراء الانتخابات في موعدها.

ويدعو الإخوان خلافا لذلك إلى أن رئيس ليبيا المقبل كان يجب انتخابه بشكل غير مباشر، أي بطريقة غير الانتخابات المباشرة التي يصوت فيها الشعب مباشرة، إلا أن هذه الدعوات تلقى رفضا كبيرا، حيث يتمسك المجتمع الدولي بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.

وشدد ريزدون زينينجا، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، معربا عن تجديد دعم البعثة والمجتمع الدولي لهذا الاستحقاق المهم.