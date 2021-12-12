«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا بعنوان «2028 تشغيل المفاعل النووي الأول».. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حلم مصري بقدرة 1200ميجا وات.. 2028 تشغيل المفاعل النووي الأول»، إذ أن هيئة المحطات النووية أعلنت التزامها بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة.

محطة الضبعة النووية سيكون واقعا يضيف عنصرا جديدا لمزيج الطاقة بمصر

محطة الضبعة النووية، علم مصري يزيد عمره عن 60 سنة لكنه بات قريب المنال وخلال سنوات سيكون واقعًا يضيف عنصرًا جديدًا لمزيج الطاقة في مصر، ولن ينعكس أثره على الدولة المصرية فقط، بل على القارة بأكملها.

جميع العاملين بالمشروع يسيرون على قدم وساق للانتهاء من المحطة

الدولة المصرية ستتعاون مع شركة روسا توم الروسية المسؤولة عن إنشاء المحطة، وحيث إن جميع العاملين بالمشروع يسيرون على قدم وساق للانتهاء من المحطة في موعدها المحدد، ووفقًا للجدول الزمني سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقًا للجدول الزمني المشروع تجاريًا في عام 2028.

إضافة معايير السلامة ليكون لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة

وسيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا بكامل قدرتها في 2030، وسيتم تنفيذ المفاعلات الأربعة بالمحطة النووية بالضبعة من نوع مفاعلات من الجيل الثالث مجهزة بأحدث أنظمة السلامة، مع إضافة معايير السلامة يكون لها قدرة غير مسبوقة على مقاومة الحوادث الضخمة، ومن المقرر أن يوفر المشروع 30 ألف فرصة عمل.