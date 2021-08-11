«الكهرباء»: نستعد لاستقبال المعدات الثقيلة لمشروع محطة الضبعة النووية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعد حلما مصريا، فالدولة تعمل على استكمال البنية التحتية للمشروع، مشيرًا إلى أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، زار مؤخرا دولة روسيا، وشارك في احتفالية بتصنيع أول معدة خاصة بمحطة الضبعة تعمل روسيا على تدشينها.

العاملون بموقع «الضبعة النووية» يستعدون لاستقبال المعدات الثقيلة

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، الذي يُذاع على راديو «نغم إف إم»، أن جميع العاملين بموقع محطة الضبعة النووية يعملون على قدم وساق لاستقبال المعدات الثقيلة، ويجري حاليًا تسليم الأوراق لهيئة المفاعلات النووية، كما أنه جرى توصيل المرافق والانتهاء من السكن الخاص بالعاملين.

روسيا بدأت في تدشين أول معدة طويلة الأجل لمحطة الضبعة النووية

وأردف المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن روسيا بدأت في تدشين أول معدة طويلة الأجل في محطة الضبعة النووية، لافتا إلى أن مصر تصدر الكهرباء لعدد من الدول خاصة في مشروع الربط بين مصر وأوروبا، لأنها تهتم بموضوع الطاقة المتجددة، وهي بوابة مهمة للربط بين إفريقيا وأوروبا، من خلال بوابة مصر، مؤكدًا أن الهيدروجين الأخضر ضمن مصادر الطاقة الحديثة.

الهيدروجين الأخضر ضمن مصادر الطاقة الحديثة

وأشار الدكتور أيمن حمزة إلى أن مصر وقعت عقدًا مع بعض الشركات العالمية منها شركتان ألمانية وبلجيكية، للاستفادة من مصدر الهيدروجين الأخضر.

والهيدروجين الأخضر هو الذي يجري إنتاجه بطريقة صديقة للبيئة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، من خلال عملية فصل جزيئات الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، من خلال عملية التحليل الكهربائي التي تتطلب طاقة كهربائية عالية تأتي من مصادر نظيفة ومتجددة.