«الضرائب» تطالب الشركات بالانضمام للفاتورة الإلكترونية قبل 15 ديسمبر

حذرت مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الخامسة بسرعة التسجيل في المنظومة الجديدة قبل حلول 15 ديسمبر الحالي.

الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الرسمي، وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بجميع الشركات والممولين بمأمورية الاستثمار بالقاهرة وخصوصاً شركات المنطقة الحرة الملزمة بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل حلول منتصف الشهر الحالي.

وشددت على الممولين من التقاعس عن التسجيل قبل هذا الموعد وضرورة الإسراع بالتوجه إلى مقر المأمورية قبل هذا التاريخ لاستكمال إجراءات الانضمام إلى المنظومة تجنباً لعدم تعرضهم إلى المسائلة القانونية.

إصدار فواتير ضريبية إلكترونية

وأشارت «الضرائب» إلى أنه سبق وأن أصدرت المصلحة قرارا رقم «443» لسنة 2021 بإلزام المجموعة الأولى من الشركات المسجلة في مأموريتي الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك اعتباراً من 15 ديسمبر الجاري ولفتت إلى إنها قامت من خلال الرابط التالي على موقع مصلحة الضرائب المصرية: https://www.eta.gov.eg/ar/content/enquiry-services بإتاحة خدمة تمكن الممولين والمسجلين الذين شملهم قرار الإلزام رقم «443» لسنة 2021 عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم التأكد من وجودهم بقرار الإلزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية على أن الشركات الملزمة بالانضمام إلى الفاتورة الإلكترونية يمكنها التواصل مع المصلحة من خلال الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة الذي يقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات.

وأصبح الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريا مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 ويترتب على عدم الالتزام بالانضمام للمنظومة استبعاد ملف الشركة من مركز كبار الممولين، وحرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز 50 % وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021.