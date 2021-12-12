عاجل.. طارق شوقي وزير التعليم يعتذر عن عدم الحضور إلى النواب

اعتذر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدم حضور جلسات مجلس النواب، هذا الأسبوع، نظرا لارتباطه بزيارة خارجية في مهمة وطنية إلى دولة الإمارات.

تأجيل نظر طلبات الإحاطة لجلسات لاحقة

وأعلن المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، الذي ترأس الجلسة البرلمانية رئيس الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أنَّه تقرر تأجيل نظر طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزير التربية والتعليم إلى جلسات لاحقة.

جدول أعمال مجلس النواب الثلاثاء المقبل

وكان جدول أعمال مجلس النواب يتضمن الثلاثاء المقبل، مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن موضوعات، منها مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائي وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس، وعن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية.