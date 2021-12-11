وزير التعليم يعلن توفير تدريبات على أسلوب الامتحانات الجديد

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، الطلاب على ضرورة التدريب على بنوك الأسئلة وإجاباتها لجميع المواد من الصف الثالث الإعدادي إلى الثالث الثانوي، مدارس عربى ولغات إنجليزي وفرنساوي.

وشدد «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على ضرورة التسجيل على المنصة من خلال رابطها الإلكتروني، مؤكداً أنها منصة تابعة لوزارة التربية والتعليم: «علشان تذاكر وتتدرب على أسلوب الامتحانات الجديد».

وزير التعليم يدعو للانضمام إلى ورش عمل بريتانيكا

وأكد وزير التربية والتعليم، أنه يمكن الانضمام إلى ورش عمل بريتانيكا مع بنك المعرفة المصري؛ للتعرف على أسرار التواصل المؤثر، وذلك في الثامنة مساء 15 ديسمبر الجاري، موضحاً أن الورشة تمكن من التعرف على كيفية تحديد الأهداف وجعلها ذكية لتحقيق النجاح.

تعريف المصطلحات العلمية

ونوه إلى أن أسهل مشاركة للتلاميذ في تعريف المصطلحات العلمية من بداية الحصة أو كتابتها مباشرة على السبورة، لافتا إلى أنه لتعزيز أثر التعلم يجب إعطاء الطلاب الفرصة لتوصيل المعنى بأنفسهم من خلال استخدام مهارة التحليل سواء للفيديوهات أو النصوص، موضحاً: «لما يكون في نص بيحتوي على معنى المصطلح، اطلب من التلاميذ يقرأوه ويحطوا خط تحت أهم العناصر والأفكار ويحاولوا يخمنوا ويستنتجوا معنى المصطلح الجديد من خلال السياق اللي هيقرأوه».

وتابع: «بعد ما ينتهوا شجعهم يقولوا تعريفهم الخاص باستخدام كلماتهم البسيطة، وفي النهاية أكد على المعني الصحيح للمصطلح العلمي ولأي أفكار مرتبطة به»، مشدداً على ضرورة متابعة سلسلة من دروس العلوم الممتعة لتوضيح فسلفة بناء المنهج، والهدف من كل نشاط من خلال منصة ديسكفري.