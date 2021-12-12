وزير التعليم يكشف لـ«الوطن» مصير منهج يناير للصف الرابع الابتدائي

أحدث قرار وزارة التربية والتعليم، باقتصار امتحانات نصف العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي، على منهج الترم الأول حتى نهاية ديسمبر، حالة من الجدل بين أولياء الأمور، حيث لم تقرر الوزارة مصير منهج شهر يناير.

ورغم تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على صفحته الرسمية، أنه لا يوجد حذفا من المناهج لأي صف دراسي، فإن بعض أولياء الأمور، ومنذ إعلان الوزارة عن شكل وطريقة الامتحان، والمحتوى الذي سيأتي منه الامتحانات، يستفسرون عن مصير منهج يناير بعد أن قررت الوزارة تكون الدروس التي سيمتحن فيها الطالب، منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

حقيقة دمج منهج يناير رابعة ابتدائي للفصل الدراسي الثاني

وترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة، أن الوزارة سوف تدمج منهج الصف الرابع الابتدائي الخاص بشهر يناير، مع مناهج الفصل الدراسي الثاني، في ظل تأكيد الوزير أن الحذف لن يحصل لأي صف دراسي.

وتواصلت «الوطن» مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لسؤاله حول مصير منهج يناير للصف الرابع الابتدائي بعد قرار الوزارة بأن يكون امتحان الفصل الدراسي الأول، في جميع الدروس منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج ديسمبر 2021.

شوقي: منهج يناير دراسة فقط بلا امتحانات

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن منهج يناير سيتم دراسته بالكامل، ولكن لن يُسأل فيه الطالب خلال امتحانات منتصف العام الدراسي، كما أنه لن يتم حذفه، بل سيتم استكمال منهج الفصل الدراسي الأول كاملاً.

أضاف الوزير، أنه من الطبيعي أن نهتم باستكمال المنهج دون تقطيع، لأن ذلك يؤثر سلبًا على الطلاب أنفسهم، لأن المنهج متكامل مع بعضه، وليتنا ندرس ونتعلم ولا نحذف كما يطلب البعض، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بألا يمتحن الطالب في شيء لم يدرسه.