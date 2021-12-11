حكاية 5 مرات استدعى فيها البرلمان وزير التعليم.. «ما بيحضرش»

يستدعي البرلمان من حين لآخر، الدكتور طارق شوقي وزير التعليم؛ للمساءلة بشأن قضايا مهمة تشغل الطلاب وأولياء أمورهم، ولكن يفاجأ الجميع بعدم حضوره أمام النواب، وهذا ما يضع علامات استفهام عديدة عن عدم حضوره.

ويعرض «الوطن»، في السطور التالية، القصة الكاملة لطلبات الإحاطة الخاصة باستدعاء وزير التعليم أمام النواب:

استدعاء وزير التعليم بسبب إلغاء التشعيب

كان آخر استدعاء لوزير التعليم، بسبب إلغاء نظام الشعيب من الثانوية العامة، وهو ما أثار غضب الطلاب وأولياء الأمور، وقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، طلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، ضد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بسبب قراره بإلغاء نظام التشعيب في الثانوية العامة، ومن المقرر عقد الاجتماع الثلاثاء المقبل.

ووجّه وكيل لجنة الخطة والموازنة، انتقادات عديدة لقرار إلغاء التشعيب، متسائلا: لماذا لم يتخذ الوزير هذا القرار قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية للثانوية العامة؟، وأشار إلى أن قرارات الوزير تؤكد التخبط في السياسة التعليمية للوزارة، ما يؤثر سلبا على مستوى أداء الطلاب.

استدعاء وزير التعليم بسبب صعوبة المناهج

وتم استدعاء وزير التعليم الدكتور طارق شوقي من قبل بسبب المناهج التعليمية، وأنها غير مناسبة لمستوى الطلاب، وذلك بعد أن تلقى أعضاء مجلس النواب شكاوى من أولياء الأمور بشأن صعوبة المناهج، وقال النائب فريدي صفوت البياضي، عضو مجلس النواب، إن من وضع المنهج يجب محاسبته لأنه أكبر بكثير من مستوى سن التلاميذ وقدراتهم على التفكير، ووجّه سؤالًا إلى الدكتور طارق شوقي، هل تطوير التعليم من وجهة نظرك يتمثل في وضع مناهج صعبة؟

استدعاء وزير التعليم بسبب منهج رابعة ابتدائي

واستدعى البرلمان الدكتور طارق شوقي من قبل بسبب منهج رابعة ابتدائي وصعوبته، وذلك بعد غضب أولياء الأمور من المناهج التي أعلن عنها الوزير هذا العام، وأوضحت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن قرار وضع هذه المناهج لطلاب الصف الرابع الابتدائي غير مدروس، ويؤثر نفسيًا على الطلاب الذين لم يتدربوا على هذا النظام من قبل.

استدعاء وزير التعليم بسبب الوجبات المدرسية

وقدم بعض أعضاء مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب لاستدعاء وزير التعليم، وذلك بعد واقعة تسمم العديد من الطلاب في مدارس قنا وأسيوط والأقصر بسبب الوجبات الغذائية، وأشار النائب بهاء أبوالحمد إلى أن الأمر لا يتوقف على حالة فردية، بل هناك 70 طالبًا بمدرسة البياضية بمحافظة الأقصر يواجهون حالات تسمم، وأن مسئولى وزارة التربية والتعليم رفضوا الكلام وتجاهلوه.

حضور وزير التعليم أمام مجلس النواب

يذكر أن وزير التعليم الدكتور طارق شوقي لم يحضر اجتماعات لجنة التعليم في مجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة الموجه له، وكان يقوم بالرد كتابيًا أو بحضور ممثل عنه، ومن المقرر حضور وزير التعليم إلى مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، وذلك للرد على طلبات الإحاطة الخاصة بمشاكل العملية التعليمية، ونقص عدد المدارس في العديد من مناطق الجمهورية، وسوء حالة الأبنية التعليمية، وارتفاع كثافة الفصول، ونقص عدد المدرسين أيضًا، وقضية تثبيت معلمي المسابقات.