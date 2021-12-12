والد عازفة الكمان مريم أبو زهرة: هوايتها لم تعطلها عن الدراسة «فيديو»

قال الفنان أحمد أبو زهرة، المستشار الفني لأوبرا العاصمة الإدارية، ووالد عازفة الكمان مريم أبو زهرة، الفائزة بجائزة كسارة البندق الفضية للموسيقى في روسيا، إن ابنته فضّلت آلة الكمان على البيانو، وشجعتها أسرتها، مشددًا على أن هوايتها لم تعطلها عن الدراسة.

مريم تفوقت على نظرائها الألمان في اللغة الألمانية خلال فترة مكوثها بألمانيا

وأضاف المستشار الفني لأوبرا العاصمة الإدارية خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «عندما كانت تعيش في ألمانيا تفوقت على نظرائها الألمان في اللغة الألمانية، كما أن هوايتها علمتها تنظيم الوقت واحترام الآخر، فالموسيقى لها فوائد كثيرة بالنسبة للأطفال حتى لو لم يكونوا موهوبين بها».

دول كثيرة تعلم أطفالها الموسيقى في المدارس إجباري

وتابع والد عازفة الكمان مريم أبو زهرة، الفائزة بجائزة كسارة البندق الفضية للموسيقى في روسيا، أن دولا كثيرة مثل اليابان والصين وفنلندا وسويسرا تعلم أطفالها الموسيقى في المدارس إجباريًا، لافتًا أن الدكتور مجدي يعقوب عندما زار مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية تحدث عن فائدة الموسيقى لصحة الطفل والإنسان، وبخاصة الموسيقى الراقية، لأن بعض أنواع الموسيقى تضر روح الإنسان.

وأشار المستشار الفني لأوبرا العاصمة الإدارية، إلى أنه قضى معظم سنوات عمره في ألمانيا، ولكن عندما جرى استدعائه لتولي شؤون مدينة الفنون والثقافة لم يكن يصدق أن هذا العمل الفني يحدث على أرض مصر: «شفت كتير في حياتي، أمريكا وآسيا والخليج، لكن مكان زي ده وأفكار زي دي وخطط مستقبلية تؤثر في الأجيال المستقبلية وتنقل الوعي الثقافي والتعليمي لم أرَ، فهي تمثل نقلة نوعية كبيرة».