عبدالرحمن أبو زهرة يفاجئ حفيدته على الهواء بعد فوزها بـ«كسارة البندق» الفضية

أجرت «الوطن» مكالمة هاتفية مع الموسيقار أحمد أبوزهرة، نجل الفنان القدير عبدالرحمن أبوزهرة، تزامنا مع فوز مريم ابنة الأول وحفيدة الثاني بجائزة كسارة البندق الفضية، في واحدة من أهم مسابقات الموسيقي الكلاسيكية في العالم.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعدت «الوطن» مفاجأة لأسرة مريم، عندما شاركت جدها عبدالرحمن أبوزهرة، معهم في البث المباشر لتهنئتها على الجائزة التي حصلت عليها أول أمس.

وفي اللقاء الذي جمع الأسرة، أعرب الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن سعادته الغامرة لحصول حفيدته على الجائزة الفضية، مشاركًا نجله وحفيدته فرحتهم.

فوز مريم أبوزهرة بالجائزة الفضية

وأعلن التليفزيون الروسي، أول أمس، عن فوز مريم ابنة عازف البيانو المصري والمستشار الفني لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، أحمد أبوزهرة وحفيدة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بالجائزة الفضية وحصولها على المركز الثاني، في تخصص الآلات الوترية.

وتلعب مريم على آلة الكمان الموسيقية، منذ أن كانت في الثالثة من عمرها، بعدما نشأت في بيت موسيقي تصدح فيه النغمات الموسيقية الراقية من عزف والدها ووالدتها عازفة البيانو المجرية نورا أيمودي، فضلًا عن شقيقتها الكبرى «أميرة» والتي سبقتها في التفوق على آلة الكمان والحصول أيضًا على العديد من الجوائز الدولية.

عازف البيانو أحمد عبدالرحمن أبوزهرة

وجّه أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، عازف بيانو، وفني لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رسالة للجمهور قال فيها: «إن الفن رسالة وليس مهنة أو سلعة، وليس وسيلة للشهرة».

وقال إن مريم تفهم اللغة العربية قليلًا، لكنها لا تتحدثها لأنها تحب أن تقوم بكل شىء بإتقان، لذا تريد أن تتحدثها عندما تتقنها».

كما أوضح أحمد عبدالرحمن أن ابنته ولدت في ألمانيا، ومنذ صغرها تعلقت بالعزف، خاصة لأن شقيقتها الكبرى عازفة كمان، وقال إن ابنته كانت تنجذب أيضا للبيانو، لأن والدتها عازفة بيانو أيضًا، مؤكدًا أنها كانت تتمنى وجود جدها عبدالرحمن أبو زهرة، في موسكو معها لدعمها.

وتعد «مريم» أصغر عازفة في التاريخ تم قبولها في جامعة فينا، وذكر والدها أن الفضل في ذلك يرجع لمعلمها في ألمانيا الذي تتلمذت على يده.