أحمد أبو زهرة: «كسارة البندق» من أهم مسابقات الموسيقى بموسكو للأطفال «فيديو»

قال الفنان أحمد أبو زهرة، المستشار الفني لأوبرا العاصمة الإدارية، ووالد عازفة الكمان مريم أبو زهرة، الفائزة بجائزة كسارة البندق الفضية للموسيقى فى روسيا إن مسابقة كسارة البندق من أهم المسابقات التي تنظم في الموسيقى الكلاسيكية للأطفال من 8 سنوات وحتى 14 عاما في موسكو، والتي تعتبر من أهم قلاع الموسيقى الكلاسيكية في العالم، حيث خرج منها الموسيقيين والمؤلفين والعازفين على مدار أخر 200 عاما أثروا الحياة الموسيقية في العالم بأجمل الأعمال والعروض الموسيقية.

وتطرق المستشار الفني لأوبرا العاصمة الإدارية خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، إلى زيارة أوركسترا فيينا لمصر، وتحديدا دار أوبرا مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنها كانت فرصة عظيمة للغاية، حيث يتم التنسيق معها لحضور الحفلات بـ4 سنوات، لكن ما حدث مع مصر كان مختلفا بعض الشيء.

وتابع والد عازفة الكمان مريم أبو زهرة، أن الفرقة كانت ستنفذ جولة وقعت عليها منذ عام 2017 في آسيا، لكن جرى إلغاؤها بسبب الإجراءات الاحترازية في الصين، وتحديدا الحصول على اللقاح الصيني: «فضل عندهم فجوة لمدة 5 أيام، وهو ما استغلته مصر، واستطعنا افتتاح واحدة من أجمل قاعات الموسيقى في العالم.

ولفت المستشار الفني لأوبرا العاصمة الإدارية، إلى أن قاعة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة تنافس أكبر القاعات الموسيقية في العالم بل تتفوق عليها.