تحقيقات جريمة شبرا: قاتل زوجته هذى بكلام غير مفهوم وألقى نفسه من الطابق الـ12

كشفت تحقيقات النيابة وتحريات أجهزة أمن القليوبية، في واقعة قيام مهندس مريض نفسي ومدمن بقتل زوجته بسبب الخلافات الزوجية، ثم إلقاء نفسه من الدور الثاني عشر بالعمارة السكنية التي يقطنها بمدينة بدر بشبرا الخيمة، أن المتهم هذى بكلام غير مفهوم بعد قتل زوجته، وظل واقفا في شرفة شقته في حالة صدمة لمدة وصلت إلى نصف ساعة، ثم أحضر مقصا وقطع به منشر الغسيل الذي جلس عليه ليسقط ويلقى مصرعه في الحال.

المتهم قطع منشر الغسيل بمقص ولقي مصرعه

وكشفت التحريات من خلال سؤال شهود عيان في جريمة شبرا، أن المارة والجيران صورورا الواقعة دون أن يتحرك أحد للمساعدة، وبعد مرور أكثر من نصف ساعة من ارتكاب الجريمة أحضر مرتكب الواقعة مقصا وقطع به منشر الغسيل، وألقى بنفسه من الطابق الثاني عشر.

القاتل مهندس بدون عمل ومدمن ومريض نفسي

وتبين من التحريات أن الجاني مهندس بدون عمل، ويبلغ من العمر 37 عاما، ولا يعمل في الفترة الحالية، وسبق دخوله مصحة للأمراض النفسية للعلاج من مرض نفسي والإدمان وأن لديه 3 أطفال.

وكشفت التحقيقات، بعد سؤال شقيق المتوفاة، أنه جرى في وقت سابق حجز زوج شقيقته بإحدى المصحات النفسية للعلاج من الإدمان وأمراض نفسية، لافتا إلى أنه مهندس بدون عمل.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا للحظة إلقاء الجاني لنفسه من الدور الثاني عشر بعد قتل زوجته بشبرا الخيمة، حيث ظل واقفا يهذي بكلمات غير مفهومة لمدة نصف ساعة، ثم ألقى بنفسه بعد قطعه منشر الغسيل وتوفى في الحال.

وتبين قيام المتهم «ي.م.ل»، 37 عامًا، مهندس بدون عمل، ومقيم في مدينة بدر أول شبرا، بالتعدي على زوجته «ش.م»، 37 عامًا، ربة منزل، بالضرب بسلاح أبيض سكين، محدثًا إصابات متفرقة بجسدها، أدى لوفاتها على إثر خلافات زوجية، وألقى بنفسه من مسكنه بالطابق الثاني عشر.