تفاصيل قتل مهندس لزوجته وقفزه من الدور الـ12.. «نزيل سابق بمصحة نفسية»

كشفت تحقيقات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، تفاصيل واقعة قيام مهندس بقتل زوجته وإلقاء نفسه من الدور الـ12 من العقار المقيمين به في مدينة بدر بقسم أول شبرا الخيمة ومصرعهما، حيث تبين أن المهندس لا يعمل ويبلغ من العمر 37 سنة وسبق دخوله مصحة للأمراض النفسية للعلاج من الإدمان وأن لديهما 3 أطفال.

أقوال شقيق الزوجة القتيلة

وكشفت التحقيقات بعد سؤال شقيق الزوجة المتوفاة أنه جرى في وقت سابق حجز زوج شقيقته بإحدى المصحات النفسية للعلاج من الأمراض النفسية والإدمان وأنه مهندس بدون عمل.

تحريات المباحث في الواقعة

وكشفت تحريات أمن القليوبية تفاصيل الواقعة حيث تبين قيام «ي م ل» 37 سنة مهندس، مقيم مدينة بدر أول شبرا بالتعدي على زوجته «ش م» 37 سنة ربة منزل بالضرب بسلاح أبيض «سكين» محدثًا إصابات متفرقة بجسدها أدت لوفاتها على الفور وألقى بنفسه من مسكنه بالطابق الـ12.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة إلقاء المتهم بنفسه من الدور الـ12 بعد قتل زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما.

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة بمصرع مهندس وزوجته انتقل رجال المباحث وتبين قيام المهندس بقتل زوجته وإلقاء نفسه بعدها من الطابق الـ 12 مما أدى إلى مصرعه في الحال.