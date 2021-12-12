رئيس وزراء إسرائيل يغادر إلى الإمارات في أول زيارة رسمية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سيقوم بأول زيارة رسمية لدولة الإمارات اليوم الأحد، ضمن جولة دبلوماسية إقليمية على خلفية تعثر المحادثات النووية مع إيران.

الزيارة بهدف تعزيز العلاقات

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مكتب نفتالي بينيت إنه سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن زايد لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية، وستكون زيارته للإمارات هي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي، حيث تم إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات العام الماضي في إطار «اتفاقيات إبراهيم» التي تم التوصل إليها برعاية أمريكية.

وأضاف البيان الإسرائيلي، أن الزعيمين سيبحثان تعميق العلاقات، والتركيز على القضايا الاقتصادية التي تسهم في تحقيق الرخاء وتعزيز استقرار البلدين، وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد زار الإمارات أواخر يونيو الماضي، وقام بتدشين أول سفارة لإسرائيل في الخليج.

من جانبه، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «رئيس الوزراء بينيت سيغادر البلاد اليوم للقيام بزيارة رسمية أولى إلى الإمارات بدعوة من ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد، سيبحث الزعيمان اللذان سيلتقيان غدا تعميق العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية، مما يساهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار».

تتزامن الزيارة مع المحادثات النووية الإيرانية

وتتزامن زيارة بينيت التي تستغرق يومًا واحدًا مع المحادثات النووية الجارية بين القوى العالمية وإيران، ورغم أن إسرائيل ليست طرفا في المفاوضات لكنها تتابعها بقلق، وفي الأسابيع الأخيرة، عمدت إسرائيل إلى انتداب كبير دبلوماسييها وقادة دفاعها وتجسسها للقاء حلفاءها في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط للضغط من أجل نهج أكثر حزما تجاه إيران.

تقول إسرائيل إنها عازمة على منع إيران من حيازة أسلحة نووية بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي للأغراض السلمية فقط.